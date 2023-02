C'è il Carnevale: i consigli per vivere un weekend in allegria

Vivremo un weekend "impazzito" dal punto di vista meteorologico, ma le iniziative (soprattutto di Carnevale) non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 24 febbraio 2023 a domenica 26 febbraio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

COLPI DI MASCHERE - "Colpi di maschera" a Valmadrera. Il Comune organizza uno spettacolo teatrale (ad accesso gratuito) in occasione del carnevale, in collaborazione con Artesfera di Valmadrera e l’associazione La Semina di Merate.

CARNEVALONE - Entra nel vivo con il gran finale il Carnevalone 2023: i regnanti della città sono pronti a sfilare per le vie, tra ali di folla festante, nel pomeriggio di sabato.

DUATHLON - Il 26 febbraio è il giorno del Duathlon Sprint di Barzanò, competizione sportiva organizzata da Spartacus Events con il patrocinio del Comune di Barzanò giunta alla terza edizione.

PARLARE AI CAVALLI - Come capire i cavalli? In un seminario a La Valletta Brianza si entra nel vivo della comunicazione equina.

CINEMA -Quasi 60 i titoli in cartellone nelle sale cinematografiche lecchesi, gran parte di prima visione.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.