I 10 consigli per concedersi momenti indimenticabili nel weekend

Dopo i temporali, il weekend dovrebbe regalare cieli sereni e la possibilità di trascorrere del tempo di qualità. Gli eventi nel territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 24 giugno a domenica 26 giugno a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

MONZA-RESEGONE - 42 chilometri di percorso e 1.100 metri di dislivello, questi i numeri della piu? attesa ed emozionante gara podistica in notturna che porta le squadre iscritte quest'anno a cimentarsi nella grande sfida dall'Arengario, nel centro di Monza, al Monte Resegone.

CONCERTO "IL GUARDIANO" - Concerto alla Baita degli Alpini di Cavagiozzo in località Malnago. Il live "Il Guardiano sotto le stelle", che vedrà protagonista il lecchese Maurizio Rastelletti, si terrà sabato 25 giugno alle ore 21.30.

COLICO IN CANTINA - L'evento enogastronomico "Colico in Cantina" torna venerdì 24 e sabato 25 giugno nella frazione di Villatico per assaporare buon cibo e buon vino in compagnia.

VOLLEYBALL SYNTHETIC COURT - Il Centro sportivo Biorca di Taceno organizza, per sabato 25 giugno, un torneo giovanile di volleyball synthetic court (pallavolo su campo sintetico) presso il proprio campo. Il torneo sarà aperto ai ragazzi e alle ragazze nati/e tra il 2005 ed il 2010, il costo di iscrizione è di 5 euro a giocatore.

BELLANO TRA ARTE E FEDE - Weekend "tra arte e fede" a Bellano. Sabato 25 giugno dalle 16.30 nel paese lariano si terrà una visita guidata della mostra di Carlo Borlenghi, fotografo bellanese celebre in tutto il mondo, dal titolo "Lago di Como, un mondo unico al mondo", e della mostra "Le maschere" di Giancarlo Vitali. Per l'occasione visite guidate, anche domenica, alla chiesa di San Rocco.

FESTA DEGLI ALPINI - Una due giorni per festeggiare, nell'anno del 95° di fondazione. Le penne nere di Mandello sono pronte a celebrare la loro kermesse, che andrà in scena nel prossimo weekend del 25 e 26 giugno. Presso la sede di Piazza Stazione Fs, "Alpini in festa" proporrà tre momenti conviviali all'insegna di piatti tipici.

ANNIVERSARIO DELLA BEATIFICAZIONE DI DON SERAFINO MORAZZONE - Domenica 26 giugno dalle 16.30 alle 18.30 per ricordare l'11°anniversario della beatificazione di don Serafino Morazzone, i volontari dell'associazione Amici del Beato Serafino Morazzone organizzano visite guidate al Museo del Beato Serafino.

MOSTRA IN BRIANZA - Scatta la kermesse "Album - Brianza paesaggio aperto". Si inaugura sabato 25 giugno alle 17 la prima mostra dell'anno: in programma fino al 10 luglio e allestita all'interno del Municipio di Imbersago, l'esposizione "Per approdare dove? Viaggio in Lombardia".

CONCERTO SPAZIALE - Concerto spaziale "Omaggio all'infinito" al Planetario, protagonista nel cortile del Palazzo Belgiojoso l'Insubria Wind Orchestra - con 60 elementi - diretta dal maestro Angelo Sormani. Verranno eseguiti anche celebri brani di fantascienza. L'appuntamento è per domenica 26 giugno alle 20.30.

FESTA DEL LAGO E DELLA MONTAGNA - Fuochi e non solo. Torna la Festa del Lago e della Montagna 2022, di scena domenica 26 giugno, che finalmente può riproporre il tradizionale e atteso spettacolo pirotecnico sul lago.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente sempre nel rispetto dell'ambiente, proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

Da non dimenticare il cinema a Lecco. Anche in estate, con i nuovi orari, è possibile godersi un bel film, sempre osservando le ultime disposizioni in materia di contenimento del Covid-19. Ecco il programma delle tre sale della città.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.