Luna Park, tiro con l'arco, corse: i 10 consigli per un weekend formidabile

Il fine settimana si annuncia variabile dal punto di vista meteorologico, ma gli eventi nel territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 24 marzo 2023 a domenica 26 marzo 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

TEDESCHI E COLOMBARI A TEATRO - Venerdì sera Corrado Tedeschi e Martina Colombari a Mandello per la rappresentazione teatrale Montagne russe.

LUNA PARK - Un grande classico torna in città. Garantita la presenza a Lecco delle giostre nel tradizionale periodo pasquale con un'importante novità: attrazioni anche sul lungolago.

GIORNATA DELLA POESIA - Sabato 25 marzo, in occasione della Giornata mondiale della poesia, saranno tre le iniziative proposte dalla Bibliotcea comunale di Lecco, in collaborazione con Pescarenico in fiore. La più originale è un reading di poesia aperto agli autori del territorio, che potranno leggere propri componimenti oppure opere note.

CINEMA - Numerosi come sempre i titoli in cartellone nelle sale cinematografiche lecchesi, gran parte di prima visione. Spazio alle pellicole premiate con gli Oscar.

LABORATORI PER BAMBINI - Laboratorio artistico per bambini e bambine dai 4 anni. Sabato 25 e domenica 26 marzo, ore 16.30. Ispirandosi alle grandi tele materiche di Alberto Burri si sperimenteranno utilizzi insoliti di materiali naturali come cortecce, segatura, rami e radici per creare suggestive tavole materiche in cui orientarsi nelle geografie della natura.

MUSICAL LA SIRENETTA - La Sirenetta-il musical ti farà vivere un’esperienza indimenticabile. Immergiti in un mondo magico!

CORSA DEL VIANDANTE - Torna la Corsa del Viandante. Dopo la pausa di tre anni causa Covid, domenica 26 marzo 2023 si svolgerà (con qualsiasi condizione atmosferica) la gara non competitiva libera a tutti di 10 km alla scoperta delle bellezze di Abbadia Lariana.

SPETTACOLO PER FAMIGLIE - Si concluderà domenica 26 marzo alle ore 15.30 al Cenacolo Francescano di piazza Cappuccini di Lecco l’annuale rassegna di spettacoli per famiglie che ha visto in questa stagione alternarsi spettacoli musicali, un film d’animazione con a tema soprattutto le favole.

TIRO CON L'ARCO STORICO - Tutti gli amanti del tiro con l'arco storico domenica 26 marzo hanno una bellissima opportunità di sperimentare la loro passione in una cornice decisamente suggestiva: il Castello di Vezio.

CAMMINATA DELL'AMICIZIA - Riecco il 26 marzo la marcia non competitiva organizzata dal Gruppo Amici a sostegno dell’associazione La Nostra Famiglia. Quest’anno gli organizzatori hanno voluto puntare, per la promozione dell'evento, sul basket e sull'arrampicata.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.