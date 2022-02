Camminate, concerti o sport? I 5 consigli per valorizzare il weekend

Un altro weekend di sole folgorante sul Lecchese: come trascorerre il tempo libero? Le iniziative per divertirsi non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 25 febbraio a domenica 27 febbraio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

SOVRAPPOSIZIONI - L'associazione culturale Lumis Arte, in collaborazione con Circolo Fratelli Figini, presenta la mostra "Sovrapposizioni", una serie di fotografie che Daniele Re dedica al fiume Adda.

CINEMA A LECCO - Anche a febbraio 2022 è possibile godersi un bel film, con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ecco il programma delle tre sale della città.

I CONCERTI DELLA DOMENICA - Domenica 27 febbraio per la rassegna I concerti della domenica si terrà "Grandi capolavori romantici"- I Quintetti di Schumann e Brahms con il Quintetto Open Ensemble composto da Daniele Fredianelli al pianoforte, Gloria Merani e Renata Sfriso al violino, Riccardo Masi alla viola, Giovanni Bacchelli al violoncello.

DUATHLON DI BARZANÒ - Torna domenica 27 febbraio il Cab Duathlon di Barzanò che quest'anno ha l'onore di inaugurare l'intera stagione della Fitri: previste una frazione di 5 chilometri a piedi, quindi una di 20 in bici e infine una seconda di corsa per 2,5 km.

CAMMINATE ED ESCURSIONI - Escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente sempre nel rispetto (oltre che dell'ambiente) delle norme anti-covid attualmente in vigore. Proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.