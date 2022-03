I 5 consigli per rendere speciale il primo weekend di primavera

Sarà un weekend fantastico sul Lecchese, senza una nuvola: l'unico punto interrogativo riguarderà dunque le idee su come trascorrerlo. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 25 marzo a domenica 27 marzo a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

APOCALISSI - Come morirà la Terra? E soprattutto come e quando scomparirà la razza umana o l'intera biosfera della Terra? Quali catastrofi cosmiche saranno inevitabili e quali probabili? Dopo due anni di pandemia e con i venti di guerra che infuriano il tema può sembrare poco incoraggiante, ma forse è vero il contrario. Loris Lazzati ne parlerà venerdì 25 marzo, alle ore 21, nell'appuntamento tradizionale con i venerdì del Planetario.

HANSEL E GRETEL - Favoland è la rassegna teatrale per bambini e famiglie della Compagnia del Domani in programmazione al Cineteatro Palladium di Lecco. Nuovo appuntamento con "Hansel e Gretel" sabato 26 marzo alle ore 16.

MOSTRA "LE MONTAGNE GRANDI" - "Le Montagne Grandi", mostra di Luisa Rota Sperti allestita presso le Scuderie di Villa Manzoni e a cura di Stefano Masciovecchio. L'esposizione sarà visitabile fino a domenica 24 aprile.

TARAGNATA CON GLI ALPINI - Dopo il successo delle passate edizioni torna la taragnata degli alpini di Calolzio. Il gruppo "Pippo Milesi" guidato da Claudio Prati organizza infatti per domenica 27 marzo una giornata all'insegna della polenta e della solidarietà, aperta a tutta la popolazione.

MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO - Tornano i mercatini dell'antiquariato, collezionismo e modernariato a bordo lago. Appuntamento in Piazza Italia, a Mandello del Lario, per il primo appuntamento domenica 27 marzo.

Escursioni e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto (oltre che dell'ambiente) delle norme anti-covid attualmente in vigore. Proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

C'è anche il cinema a Lecco. Anche a marzo 2022 è possibile godersi un bel film, con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ecco il programma delle tre sale della città.

