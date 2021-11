I 5 consigli per trascorrere un weekend senza rimpianti nel Lecchese

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 26 a domenica 28 novembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

COMETE, MESSAGGERI DEL PASSATO - Conferenza sulla storia delle comete venerdì 26 novembre alle ore 21 al Planetario di Lecco a cura di Paolo Ochner dell'osservatorio di Asiago.

CINEMA A LECCO - Fine settimana ricco di titoli di qualità nelle tre sale cinematografiche lecchesi, per un'offerta in grado di soddisfare le esigenze degli appassionati. C'è anche l'ultimo Disney, Encanto. Ecco date, orari e film proposti.

L'ARIA DEL LARIO - I paesaggi e le nature morte di Giovanni Brambilla hanno ormai varcato le soglie nazionali ed europee. La mostra "L'aria del Lario" dell'artista è esposta alla galleria La Nassa a Pescarenico fino al 9 dicembre.

IL NATALE CHE VORREI - A Barzanò il Natale arriva prima quest'anno: domenica 28 novembre, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, l’appuntamento è con "Il Natale che vorrei", un evento organizzato da Valore | Spazio di crescita e New Beauty Center con l’obiettivo di celebrare le imminenti festività natalizie insieme a bambini e a famiglie.

VISITE A VILLA MONASTERO - Anche questo weekend, sabato e domenica, la Provincia di Lecco ha definito una serie di aperture straordinarie che consentiranno al pubblico di visitare Villa Monastero a Varenna nella stagione invernale.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.