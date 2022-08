Sarà un weekend ricco di feste e buon cibo: i consigli per non perdersi nulla

Come sarà l'utimo weekend di agosto? Dal punto di vista meteorologico non bellissimo, ma per quanto riguarda il tempo libero le opportunità di svago e divertimento non mancheranno. Gli eventi nel territorio saranno, come sempre, numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 26 agosto a lunedì 28 agosto a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

FESTA DEL VOLONTARIO - Venerdì 26 e Sabato 27 agosto si terrà la Festa del volontario Cri di Colico, organizzata dalla locale sezione della Croce Rossa Italiana.

SERATA ALPINISTICA - "Dalle Grigne alle grandi montagne del mondo", serata per chiudere il lungo ciclo di iniziative organizzate durante l'estate 2022 ai Piani Resinelli.

FESTIVAL DEI LAGHI - Per la quinta edizione, sabato 27 agosto a Oggiono in Villa Sironi sarà la volta dello spettacolo di Stefano Orlandi dal titolo "Roba minima s'intend".

TORNEO DI PALLAVOLO MISTA - Il Centro sportivo Biorca di Taceno ha deciso di rimettersi in gioco, aprendo le porte del suo campo in sintetico ai più grandi. Lo staff organizzativo del bar infatti organizza per sabato 27 agosto un torneo di pallavolo mista aperta a maschi e femmine dai 16 anni compiuti in su.

FRESH MUSIC PARK - Abbadia si prepara a vivere una giornata all'insegna del divertimento con tanta musica in un contesto naturale unico, in riva al lago e con ogni comfort per adulti e per i più piccoli. Sabato 27 agosto spazio al "Fresh Music Park" 10° anniversario.

FESTA DI ROSSINO - Sabato 27 e domenica 28 torna la Festa di Rossino. Due giorni all'insegna di street food, pizza, musica e tanto divertimento. L'organizzazione è affidata a Industrial 14, che manterrà chiuso il locale durante la due giorni.

BOSISIO BEER PARK - Arriva un altro evento legato a cibo e birra, "Bosisio Beer Park". L’appuntamento è dal 26 al 28 agosto sul lungolago del Parco Comunale Precampel che si affaccia sul Lago di Pusiano a Bosisio Parini.

FESTA DI SCOGGIONE E VERTICAL - Domenica 28 agosto si terrà la VII edizione della Festa di Scoggione e, in contemporanea, il Vertical Scoggione. Una camminata non competitiva di sola salita, a seguire festa del rifugio con Santa Messa e pranzo.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. Attenzione anche a come affrontare le montagne con il caldo.

