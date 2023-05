Escursioni, sport e solidarietà: i 10 consigli per rendere indimenticabile il weekend

Torna il bel tempo per il weekend alle porte, motivo in più per godersi i numerosi eventi proposti nel territorio. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 26 maggio 2023 a domenica 28 maggio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LA LUCCIOLATA - La Lucciolata è pronta a illuminare Calolziocorte e Vercurago. Torna infatti come da tradizione la corsa serale organizzata dall'oratorio del Pascolo lungo un percorso di circa 5 chilometri, aperta a grandi e bambini.

PINOCCHIO A IMBERSAGO - Sabato 27 alle 17 l'appuntamento è nel municipio di Imbersago per la narrazione di Ivano Gobbato dedicata a Pinocchio di Carlo Collodi.

STRAWOMAN - StraWoman, la corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne, arriva per la prima volta a Lecco sabato 27 maggio con partenza alle ore 16 dal centro sportivo InSport "Al Bione". Un pomeriggio di festa tra sport, musica, animazione e tanto divertimento.

WRESTLING AD ABBADIA - Il grande wrestling italiano torna a Lecco, per la precisione ad Abbadia. Il 27 maggio, un sabato, serata esclusiva alla palestra comunale di via della Quadra per un evento denominato "Total Destruction".

CONCERTO BENEFICO PER LA ROMAGNA - Lecco a fianco di Faenza per ricostruire Artistation, la scuola di musica duramente colpita dall'alluvione che ha imperversato in Emilia-Romagna. Sabato 27 maggio alle ore 21 il coro della scuola Stoppani di via Achille Grandi, che è stata in quelle zone proprio in quei giorni così complessi, canterà all'interno dell'istituto e durante la serata, aperta a tutta la cittadinanza, saranno raccolti fondi per aiutare nella ricostruzione della scuola fondata da Matteo Lucatini.

FIERA DI CASTELLO - Si chiude la Fiera di Castello. La partecipata manifestazione che si tiene nel popoloso rione di Castello sopra Lecco, giunta alla 32esima edizione, vive il suo weekend conclusivo.

MOSTRA DI ACTHUGARRY - Dal 28 maggio al 12 novembre 2023 la città di Lecco, luogo che dal 1978 ha accolto la produzione artistica di Pablo Atchugarry, ospita presso Palazzo delle Paure e sul territorio una grande mostra antologica del Maestro.

EVENTO CONCLUSIVO DE "IL TROVANTE" - Una grande opera di Land art che coinvolge 10 paesi, una performance itinerante durata oltre un mese e destinata a chiudersi con un happening domenica 28 maggio alle 16 a Villa Greppi (Monticello Brianza, via Monte Grappa 21): è "Il belvedere del Trovante", l'originale esperienza artistica di Gaetano Orazio.

ESCURSIONE A SANTA MARGHERITA - Il 28 maggio sarà possibile, oltre a Santa Margherita di Monte Marenzo, visitare anche la chiesa di San Michele e l’oratorio di Santo Stefano nella vicina Torre de' Busi, accompagnati dai volontari di San Michele.

PORTAMI A LAGO - Appuntamento da non perdere a Parè di Valmadrera dalle ore 14 alle ore 24 di sabato 27 maggio e dalle ore 7 alle ore 18.30 di domenica 28 maggio. Lago, sport e montagna tutto nello stesso punto.

