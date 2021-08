I 5 appuntamenti per un indimenticabile ultimo weekend di agosto

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 27 a domenica 29 agosto nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

APERICENA GRATUITO - L'Avis Valmadrera propone un'apericena gratuito per venerdì 27 agosto alle ore 19 (presso il Centro culturale Fatebenefratelli) riservato ai nati nel 2003 e residenti nei comuni di Valmadrera e Malgrate; iscrizioni presso la stessa associazione.

MOSTRA 100 ANNI DELL'AQUILA - Anche Lecco partecipa alle celebrazioni dei "100 anni dell’Aquila", la festa per il secolo della Moto Guzzi, ospitando in città l'esposizione itinerante dedicata alla storia della Casa dell'Aquila di Mandello del Lario.

MOSTRA AL MONTE BARRO - Si chiude la terza edizione del concorso artistico e si apre la mostra "Monte Barro_Arte e Natura". L'esposizione al Centro Turistico-Culturale dell'Eremo Monte Barro rimarrà aperta fino al 26 settembre tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.

MERCATINO HOBBISTI - Weekend con le bancarelle del mercatino dell'hobbistica sul Lungolario Battisti a Lecco nell'ambito del ricco palinsesto di eventi estivi in città.

VISITA AL MUSEO DEL BEATO SERAFINO A CHIUSO - Il 29 agosto sarà possibile visitare il museo del Beato Serafino a Chiuso, nella canonica della chiesa parrocchiale, grazie alle visite guidate organizzate a cura dell'Associazione Amici del Beato Serafino.

