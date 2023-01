Musica, visite, buon cibo: i consigli per vivere un weekend al massimo

Le nuvole sono destinate a diradarsi e il weekend sarà gradevole dal punto di vista meteorologico: non mancheranno gli eventi per trascorrere il tempo in tranquillità. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 27 gennaio 2023 a domenica 29 gennaio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

VISITA AI SOTTERRANEI - Visita ai resti e ai sotterranei del castello di Lecco. La visita è promossa dalla delegazione FAI di Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco e condotta da Luigi Rosci. Appuntamento sabato 28 gennaio.

ALLENAMENTO DI GRUPPO - Da un'idea di Ferdinando Cesana nasce l'appuntamento di sabato 28 gennaio, un allenamento di gruppo pensato per chi si stia preparando alla Bergamo 21 FYP di domenica 5 marzo ma aperto a chiunque voglia fare due passi di corsa in allegra compagnia.

FESTIVAL DELLA CASSOEULA - Ben 34 ristoranti si contendono il titolo fino al 28 febbraio. Presenti anche locali del Lecchese.

CINEMA - Sono tanti, più di 60, i titoli in cartellone nelle sale cinematografiche lecchesi.

LIRICA - La lirica torna al Cenacolo Francescano. A dirigere l’orchestra "Antonio Vivaldi" saranno i cantanti; il coro dell'Opera di Parma e il coro di Voci Bianche della Corale di San Pietro al Monte di Civate, sarà invece il Maestro Lorenzo Passerini.

I CONCERTI DELLA DOMENICA - Domenica 29 gennaio è previsto il quarto appuntamento della rassegna "I concerti della domenica", organizzata dall'associazione di musica e cultura Mikrokosmos APS di Lecco.

Musei, ambiente e ristoranti

