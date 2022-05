Mostre, feste e cibo di strada: i 5 consigli per "accendere" il weekend

Sarà un weekend variabile sotto il profilo meteorologico nel Lecchese. Le proposte nel territorio non mancano. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 27 maggio a domenica 29 maggio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

FIERA DI CASTELLO - Gran finale per la Fiera di Castello sabato e domenica con cucina, musica e giochi per bambini.

LECCO LAND OF - Un pomeriggio dedicato ai giovani e ai giovanissimi, quello di sabato 28 in centro: dalle 16 alle 18 spazio alle famiglie in piazza Cermenati con "Tra acqua e roccia", un flash mob con un laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 14 anni, spettacoli e workshop di giocoleria per disegnare i confini creativi della città grazie a una riproduzione in larga scala del nuovo logo di Lecco.

"NOI COME ULISSE" - Una mostra di due giorni, sulle orme di Ulisse insieme agli studenti della scuola secondaria di primo grado M. Kolbe, per lasciarsi stupire dalla curiosita?, dalla voglia di sapere e dalla capacita? dell'uomo di scoprire. Il 27 e il 28 maggio, presso lo Spazio Oto Lab di Lecco, verra? aperta al pubblico la mostra "Per seguir virtute e canoscenza. Noi come Ulisse" allestita da studenti e insegnanti della Kolbe, che ha ricevuto il patrocinio dal Comune di Lecco e dalla Fondazione comunitaria lecchese.

STREEAT FOOD - Da Venerdì 27 a Domenica 29 Maggio Streeat arriva per la prima volta a Pescate con la carovana dei migliori food truck d'Italia. Per tre giorni il lungolago del Parco Addio Monti sarà caratterizzato da colori, odori e sapori unici provenienti da tutto il Bel Paese, oltre a ottime birre artigianali e alla selezione musicale curata da Claudio Trotta della storica Barley Arts.

LUCCIOLATA - Bentornata Lucciolata. Dopo due anni di sospensione causa covid, torna la corsa simbolo della valle San Martino. La manifestazione - aperta anche alle famiglie camminando in compagnia - compie 41 anni ed è organizzata come sempre dai volontari della parrocchia di Pascolo lungo un tragitto di circa 6 chilometri tra Calolzio, San Girolamo e Vercurago. Appuntamento sabato 28 maggio alle 21.

Musei, ambiente e cinema

Da non dimenticare il cinema a Lecco. Anche a maggio 2022 è possibile godersi un bel film, sempre osservando le ultime disposizioni in materia di contenimento del Covid-19. Ecco il programma delle tre sale della città.

