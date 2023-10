I 5 consigli per un emozionante weekend di Halloween

Il meteo regala un weekend a tratti soleggiato, l'ideale per affrontare un'escursione o seguire una manifestazione. Gli eventi nel territorio saranno come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 27 ottobre 2023 a domenica 29 ottobre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

ALLA SCOPERTA DEI LAVATOI - Halloween si avvicina e Lumis Arte è pronta a festeggiarlo in anticipo. Venerdì 27 ottobre arà proposta una speciale visita serale alla mostra "Alla Ricerca dei Lavatoi" ospitata al Circolo Figini di Maggianico. La visita si terrà al buio: saranno i visitatori a illuminare le fotografie di Daniele Re, in una modalità di visita molto particolare.

HALLOWEEN A VARENNA - La festa di Halloween torna a Varenna. Tra il 28 e il 31 ottobre sono in calendario due appuntamenti tra la sala polifunzionale e la centralissima piazza San Giorgio per la cittadinanza e non solo.

HALLOWEEN TURBOBALERA - Il ritorno di un grande classico, il party di Halloween più mostruoso e sfrenato dell'intera provincia.

NINA E IL MARE - Un viaggio per mare, attraverso i suoi suoni e le sue incantate melodie. Nina, come il leggendario Sindb?d, salpa con la sua zattera di legno e una montagna di catene e catenine di metallo luccicanti. Una fiaba delicata senza parole, fatta di suoni, immaginazione, stupore e scoperta.

RUN4CRI VALSASSINA - Torna la Run4CRI Valsassina. La manifestazione a scopo benefico finanzierà l'acquisto di una sedia portantina cingolata che equipaggerà un'ambulanza della Cri Valsassina in servizio sul territorio per attività di emergenza-urgenza.

