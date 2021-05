Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 28 a domenica 30 maggio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

ALIENI E FAKE NEWS - Pianeti fantasma, alieni venuti da Sirio, tribù in possesso di conoscenze sorprendenti prima che la scienza le scoprisse. Se ne parla nella conferenza del venerdì sera al Planetario di Lecco.

ALBERI MAESTRI - Si va per boschi sabato 29 maggio con "Alberi maestri (Pleaidi, Campsirago Residenza)", performance esperienziale itinerante alla scoperta del mondo degli alberi e delle piante attraverso il sentiero che porta da Rongio a Sonvico a Mandello.

ALBUM DELLA BRIANZA - Dal 29 maggio al 13 giugno si volge lo sguardo a Barzanò e Cremella, paesi al centro della mostra "Barzanò e Cremella nei disegni di Alessandro Greppi" nell'ambito dell'iniziativa "Album-Brianza paesaggio aperto".

NON SOLO FIORI - "Non solo fiori, la capacità riproduttiva delle piante". È il titolo dell'iniziativa che verrà proposta domenica 30 maggio al giardino botanico di Villa de' Ponti a Calolziocorte. Si parlerà di piante, fiori, api e natura.

TOUR SUL LAGO IN WATERTAXI - Un tour suggestivo sul lago, per scoprire due delle principali attrazioni sulla sponda orientale del ramo lecchese: l'Orrido di Bellano e Villa Monastero, da raggiungere rigorosamente a bordo di un watertaxi.

