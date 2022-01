I 5 consigli per rendere indimenticabile un weekend di sole sul Lecchese

Sarà l'ennesimo weekend soleggiato sul Lecchese e gli eventi per divertirsi non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 28 gennaio a domenica 30 gennaio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

SPETTACOLO TEATRALE "MONDO" - Il legame tra Parco Adda Nord e teatro si consolida con il patrocinio concesso alla Compagnia Anfiteatro per lo spettacolo "Mondo" che andrà in scena a Fara Gera d'Adda e a Merate rispettivamente sabato 15 e sabato 29 gennaio 2022.

ANTEPRIMA NAZIONALE DI "ENNIO" - Il film dedicato a Ennio Morricone sarà proiettato in anteprima nazionale a Lecco. Al cinema Nuovo Aquilone in anticipo di una settimana sull'uscita ufficiale al cinema di metà febbraio, arriva il film "Ennio", di Giuseppe Tornatore che ha collaborato con il Maestro - definizione per una volta appropriata - in Nuovo Cinema Paradiso (1988) fino a La corrispondenza (2016), frequentando Morricone per circa trent'anni.

ELISABETTA SGARBI ALL'ORRIDO - La rassegna "Il bello dell'Orrido", serie di incontri con gli autori sul tema-ossimoro del titolo e legato a Bellano, inaugura l'anno 2022 con Elisabetta Sgarbi. Editrice, regista, ideatrice e direttore artistico della rassegna "La Milanesiana", Sgarbi racconterà la sua poliedrica attività di animatrice culturale. L'appuntamento è per sabato 29 gennaio.

SOFT TRAIL CUP - Una challenge in due sole tappe, ideale per prendere confidenza con la nuova stagione e tradurre in primi risultati gli allenamenti invernali. Questa è la Soft Trail Lake Cup, che domenica ad Annone Brianza vivrà il suo primo appuntamento, seguito due settimane dopo da quello di Oggiono. Si corre sui 20 km.

CAMMINATE ED ESCURSIONI - Camminate, escursioni, panorami e attrazioni per rendere indimenticabile la domenica. Una ricca selezione di consigli per i lettori di Lecco Today grazie alle nostre guide.