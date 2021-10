Halloween e non solo: i 5 consigli per un weekend da paura nel Lecchese

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 29 a domenica 31 ottobre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

HALLOWEEN - Domenica cade la ricorrenza di Halloween, tradizione americana ormai celebrata anche da noi. Per l'occasione nel territorio vengono organizzati diversi eventi. Li riassumiamo per i nostri lettori.

MOSTRA ARTIGIANATO - Torna a Lariofiere l'atteso appuntamento con la Mostra dell'Artigianato, evento realizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Como e Lecco, nel 2021 alla 48^ edizione. Quest'anno la mostra propone la sua formula in presenza, con un'esposizione rinnovata, ricca di proposte sempre più rispondenti al tema dell’artigianalità e della valorizzazione del lavoro artigiano, in linea con le aspettative di un pubblico attento e alla ricerca di soluzioni di alta qualità.

TEATRO A MANDELLO - La Stagione teatrale di Mandello del Lario continua con una commedia esilarante, una "satira ad alto voltaggio" come è stata definita dalla critica. Sabato 30 ottobre alle ore 21 al Teatro De André in scena Noi siamo voi. Votatevi! Protagonisti i noti attori Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli.

TI PARLO DI LECCO - Nell'ambito della rassegna di valorizzazione del territorio della città "Ti parlo di Lecco", sabato 30 ottobre appuntamento con "La Lecco del ferro e della seta": visita guidata dalla foce del Gerenzone alla foce del Bione, tra i monumenti del lungolago e i paesaggi manzoniani sull'Adda.

AUTORADUNO A COLICO - Domenica 31 ottobre la Pro Loco di Colico, in collaborazione con Valtellina Veteran Car e Moto Club Colico, organizza l'autoraduno di auto d'epoca e non... Sono tutti invitati a partecipare con le proprie macchine!

