Musica, escursioni e buon cibo: i consigli per rendere speciale il weekend

Non sarà un weekend indimenticabile dal punto di vista meteorologico, ma le occasioni per trascorrere del tempo di qualità non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 29 aprile a lunedì 2 maggio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LA MUSICA DEI POOH - La grande musica dei Pooh riecheggia fra le note dei Goodbye, band tributo ufficiale che si esibirà al cineteatro di Mandello nella serata di sabato.

PRIMO MAGGIO A PIAN SCIRESA - Quest'anno il gruppo escursionisti Amici della Croce di Pian Sciresa, con la collaborazione dell'Amministrazione comunale e della Pro loco di Malgrate, ha deciso di riportare in auge la festa del Primo Maggio in Pian Sciresa. Fa il suo ritorno anche lo storico concorso artistico rivolto ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie, dopo oltre 15 anni di assenza.

INNOMINATI IN FESTA - Appasionati di moto e motori in festa in Valle San Martino. Per la serata di sabato 30 aprile è infatti in programma a Vercurago l'iniziativa "Innominati in festa" con musica e buon cibo.

ESPERIENZA AI PIANI RESINELLI - Prende il via in questi giorni l'edizione 2022 della rassegna "Esperienze da vivere nel cuore delle Grigne". In programma anche quest'anno mostre, conferenze, escursioni e tante altre opportunità per scoprire il territorio dei Piani dei Resinelli e le sue meraviglie fra storia, cultura e natura.

APPETITI: FESTIVAL DEL CIBO - Amanti della buona cucina, il 1° maggio 2022 è una data da non perdere: torna, infatti, con la 9^ edizione, "Appetiti. Barzanò cibo in festival". L'inaugurazione è prevista domenica alle 16.30 alla presenza del sindaco Gualtiero Chiricò.

VISITE AL PARCO DEL CURONE - Proseguono le visite guidate delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) e del "Gruppo Volontari" del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. Domenica 1° maggio l'appuntamento è con "Park & Go".

VILLE APERTE - Domenica aprono al pubblico in via straordinaria le ville del Lecchese per "Ville aperte in Brianza", nel dettaglio Villa Monastero a Varenna e Villa Sormani Marzorati a Missaglia.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto (oltre che dell'ambiente) delle norme anti-covid attualmente in vigore. Proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

C'è anche il cinema a Lecco. A maggio 2022 è possibile godersi un bel film, con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ecco il programma delle tre sale della città.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.