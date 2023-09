Fra ville aperte, yoga, arte e cavalli: un weekend da sogno

Il sole splenderà forte sul Lecchese nel weekend. Gli eventi da seguire nel territorio saranno come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 29 settembre 2023 a domenica 1° ottobre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

A CAVALLO SUL LAGO - Torna a grande richiesta "A cavallo con Michy in riva al lago", manifestazione proposta dall'associazione "Michy sempre con noi" in collaborazone con il ranch La Quercia di Colico sulla spiaggia adiacente il Camping Spiaggia ad Abbadia Lariana.

JUST WALKING - Il tema della performance itinerante è il cammino: il cammino nell'evoluzione della storia dell'umanità e il cammino in relazione al tempo presente e alla società contemporanea. Appuntamento a Olgiate Molgora.

CAMMINATA MANZONIANA - Domenica la manifestazione animerà le strade di Lecco: parte del ricavato andrà a Telethon. Sono tre i percorsi fra i quali scegliere.

WORKSHOP DI YOGA - Workshop "Divenire: fluire nel cambiamento". L'evento di yoga si svolgerà sabato 30 settembre dalle ore 11 nei locali de "Lo Studio" in via Rivolta 19 a Lecco.

MOSTRA DI CARTOLINE - Mentre punta alla straordinaria quota di 2 milioni di pezzi, Alessio Fumagalli ripropone la mostra della sua grandiosa collezione di cartoline, che tanto successo aveva conquistato lo scorso anno.

CINEMA - Nei cinema lecchesi spazio alle prime visioni e non solo. In molte sale continua la programmazione dei film del momento, Oppenheimer e Io capitano.

LA SIRENETTA IL MUSICAL - La coinvolgente storia della Sirenetta torna in scena a Lecco per uno spettacolo speciale a sostegno dell'Emilia-Romagna.

LAND ART - Una giornata da trascorrere in natura, un'occasione unica per incontrare gli artisti che hanno realizzato le opere di Land Art, a conclusione performance di danza contemporanea.

VILLE APERTE IN BRIANZA - Ultimo weekend di aperture straordinarie di ville e siti d'interesse nel territorio. Affluenza record nei primi fine settimana.

