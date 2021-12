Un weekend mai visto prima: i 10 eventi imperdibili nel Lecchese

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 3 a domenica 5 dicembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CINEMA A LECCO - Cosa propongono i cinema di Lecco questo fine settimana? Titoli di interesse per gli appassionati e per chi è in cerca di una serata di intrattenimento da trascorrere nelle tre sale cinematografiche della città. Scopriamoli insieme.

MOSTRA SUI 60 ANNI DEL MCKINLEY - Apre le porte alla città di Lecco venerdì 3 dicembre la mostra "60 anni fa... noi siamo andati lì e siamo saliti su" McKinley, Alaska 1961 - Spedizione città di Lecco, un'esposizione che resterà allestita all'Osservatorio Alpinistico Lecchese sito al terzo piano di Palazzo delle Paure, nel Polo della Montagna, fino al mese di aprile del 2022.

FESTA DI SAN NICOLÒ - La Festa di San Nicolò torna a farsi sentire a Lecco. Per celebrare il Santo Patrono della Città, il Comune di Lecco, in collaborazione con la Comunità Pastorale Madonna del Rosario di Lecco e con il cineteatro Nuovo Aquilone, promuove un ricco programma di quattro giorni che inizierà venerdì 3 dicembre e si concluderà lunedì 6 dicembre, giornata di San Nicolò.

LUCI SU LECCO - Il centro della città torna a essere illuminato dalle proiezioni natalizie. Dopo lo stop forzato del 2020, infatti, l'associazione Amici di Lecco è nuovamente scesa in campo con l'apprezzata iniziativa sperimnentata con successo durante le Festività del 2019.

PISTA DI PATTINAGGIO E MERCATINI - Non solo la pista di pattinaggio extralarge. Prende sempre più forma l'offerta turistica della città per il periodo natalizio. La Giunta comunale di Lecco ha approvato la nuova edizione del Villaggio di Natale, che troverà spazio dal 4 al 26 dicembre in Piazza Cermenati.

NATALE A BELLANO - Entra nel vivo il Natale bellanese con un ricchissimo calendario di eventi che faranno compagnia a cittadini e visitatori sino a gennaio 2022.

ORRIDO MAGIC CHRISTMAS LIGHTS - L'Orrido a Natale offre una magia speciale rispetto agli altri periodi dell'anno. L'attrazione bellanese, fra le principali del territorio lecchese, in grado di sbriciolare record di presenze nel corso del 2021, si prepara ad attraversare il periodo più suggestivo dell'anno con una serie di aperture straordinarie e un percorso "addobbato" ad hoc. Via da sabato 4 dicembre.

LE CORTI IN PIAZZA - Bentornate, "Corti"! Dopo il rinvio forzato dell'inverno 2020, ovviamente a causa del Covid-19 e dell'istituzione delle zone con le maggiori restrizioni, il tradizionale evento valsassinese torna a far capolino nel lungo calendario degli eventi natalizi. Sabato 4 dicembre alle 14.30 il "via" con l'apertura dei mercatini natalizi lungo le vie di Barzio, mentre alle 18 le corti movimenteranno le vie del paese.

BARESI PRESENTA IL SUO LIBRO - Franco Baresi, leggendario libero e capitano del Milan e della Nazionale, presenta la sua autobiografia domenica 5 dicembre, in Piazza XX Settembre, per un evento organizzato da Assocultura Confcommercio Lecco.

CAPOLAVORO PER LECCO - Per il terzo anno consecutivo torna a Palazzo delle Paure di Lecco, in occasione dell'Avvento, la mostra-evento "Capolavoro per Lecco". Appuntamento a Palazzo delle Paure da domenica 5 dicembre.

