5 eventi in provincia di Lecco per aprire al meglio il mese di settembre

Cosa bolle in pentola? Gi eventi in calendario da venerdì 3 a domenica 5 settembre nel Lecchese

Si apre un nuovo mese: cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 3 a domenica 5 settembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

MUSICA SUL LAGO - Zeroluciano si esibirà nella sempre suggestiva cornice del lungolago di Lecco nella serata di venerdì 3 settembre. Inoltre si chiuderà il "Lecco Jazz Festival".

MOSTRA 100 ANNI DELL'AQUILA - Anche Lecco partecipa alle celebrazioni dei "100 anni dell’Aquila", la festa per il secolo della Moto Guzzi, ospitando in città l'esposizione itinerante dedicata alla storia della Casa dell'Aquila di Mandello del Lario.

IN BARCA DI NOTTE - Solcare il lago di notte per vedere i borghi illuminati con le luci a led? Si può, ecco come.

TORNA IL CALCIO! - Undici mesi dopo, la Calcio Lecco 1912 torna a disputare una partita da tre punti di fronte al pubblico del "Rigamonti-Ceppi": avversario di turno è il temibile Legnago.

NELLA NATURA - Si cammina sopra l'abitato di Monte Marenzo per scoprire la Chiesa di Santa Margherita, vero e proprio gioiello incastonato tra i monti.

