Yoga, musica, casting per un film: i consigli per un weekend adrenalinico

Il tempo sarà bellissimo e farà un caldo anomalo: non mancheranno gli eventi per trascorrere un weekend divertente. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 3 febbraio 2023 a domenica 5 febbraio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PARLO COME MANGIO - Una mostra per sensibilizzare sul consumo sostenibile e la salvaguardia della qualità alimentare. Appuntamento dal 4 al 26 febbraio presso la Torre Viscontea.

WORKSHOP DI YOGA - Un workshop di yoga all'insegna del divertimento. Sabato 4 febbraio Anna Dell'Era e Cecilia Corti di Odaka Yoga Lecco organizzano un nuovo workshop in cui ritrovare un momento di spensieratezza e riconnettersi con noi stessi in modo diverso.

MUTUALISMO ALL'ARCI - "Mutualismo: cibo, musica, idee". Questo il titolo dell'evento che sabato 4 febbraio si terrà presso il circolo Arci La Lo.Co. di Osnago. Il ricavato servirà a sostenere le attività dell’Associazione di Mutuo Soccorso di Milano.

TRIBUTO A JOVANOTTI - Si legge Jovanotte, ma suonano e cantano come Jovanotti. A Mandello il tributo al popolare artista italiano. L'appuntamento è per il 4 febbraio alle ore 21 al cineteatro De Andrè.

FUMETTO DI PRIMO LEVI - Matteo Mastragostino a Mandello per presentare la nuova edizione del suo celebre fumetto Primo Levi. L'autore lecchese sarà ospite della libreria Aquilario nell'ambito della "Merenda d'autore" sabato 4 febbraio alle ore 17, appuntamento da non perdere per tutti i ragazzi dai 12 anni e per gli adulti.

GIORNATA ECOLOGICA - Il Comune di Annone Brianza organizza per sabato 4 febbraio la Giornata ecologica, la cui partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.

CASTING PER FILM - Si cercano attori per il film The crimson idol del regista Andrea Binda. Il casting si svolgerà sabato 4 febbraio dalle ore 15 alle ore 19.30 al "Light Ink Studio" di Corso Carlo Alberto 37/a. Organizza l'associazione culturale Spettacolaree.

CINEMA - Sono tanti, più di 60, i titoli in cartellone nelle sale cinematografiche lecchesi. Arriva l'ultimo di Albanese.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.