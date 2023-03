Maratonina e non solo: i 5 consigli per un weekend da vivere tutto d'un fiato

Torna il sereno nel weekend e l'occasione è propizia per vivere i tanti eventi che caratterizzano il territorio. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 3 marzo 2023 a domenica 5 marzo 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN CIMA AL NEPAL - Una serata con le immagini del Nepal riprese da Oscar e Fabio di Mandello: "Costruiremo un rifugio". Appuntamento venerdì al Teatro San Lorenzo.

CAMMINATA IN ROSA - Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 marzo torna l'appuntamento con il "Weekend in rosa", evento benefico dedicato annualmente alla salute e al benessere delle donne e non solo, organizzato dalla Pro loco di Valgreghentino.

CINEMA -Decine di titoli in cartellone nelle sale cinematografiche lecchesi, gran parte di prima visione. Spiccano The Whale e Non così vicini.

MEZZA MARATONA DI LECCO - A Lecco è caccia al record della mezza maratona. In un periodo straricco di "mezze" in giro per l'Italia anche Lecco è pronta per il suo evento principale della stagione podistica. Domenica si svolgerà la 14esima edizione della Lecco City Half Marathon.

MUSICAL LA SIRENETTA - La Sirenetta il musical farà vivere un'esperienza indimenticabile, per fare immergere il pubblico in un mondo magico. Domenica sera al Palladium di Lecco.

