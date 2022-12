I consigli per chiudere l'anno con il botto e vivere un gran weekend

Il weekend coincide con il Capodanno. E sarà buono dal punto di vista meteorologico. Se la serata di sabato è dunque già impegnata con il veglione, sia esso fuori o in famiglia, non mancheranno gli eventi per trascorrere il tempo in tranquillità. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 30 dicembre 2022 a domenica 1 gennaio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PISTA DI PATTINAGGIO - La pista di pattinaggio a Lecco resterà attiva in città fino a domenica 5 febbraio 2023. Tradizione natalizia tra le più amate dai lecchesi, la pista di ghiaccio di piazza Garibaldi torna a far sorridere grandi e piccini con la tanto apprezzata struttura di circa 800 metri quadri. Accese anche le suggestive luci nelle piazze del centro.

CONCERTO GOSPEL A CASARGO - A Casargo ultimo appuntamento musicale dell'anno con il coro Sol Quair di Lecco che si esibirà venerdì 30 dicembre per una serata all'insegna del gospel. È in questo modo che la Pro loco del paese, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, desidera salutare il 2022 ormai agli sgoccioli.

CINEMA - Nelle sale cinematografiche della provincia di Lecco, nei giorni tra venerdì e lunedì, in programma decine spettacoli di prima visione. Domina Il Grande giorno con Aldo, Giovanni e Giacomo.

CAPODANNO A LECCO - L'arrivo del nuovo anno sarà festeggiato con la musica della Danilo Ponti Band e con lo scoppiare dei fuochi d'artificio a mezzanotte. Cabina di regia affidata a LTM - Lecchese Turismo Manifestazioni con il supporto dei privati.

CAPODANNO A VARENNA - A Varenna continuano le iniziative per le festività. In occasione di Capodanno, la notte del 31 dicembre, si terrà presso la piazza San Giorgio lo spettacolo di fine anno con dj Barria in consolle.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.