Volo in mongolfiera, film e street food: le 5 migliori idee per il fine settimana a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

HOP HOP STREET FOD A BARZIO - Per l'intero weekend cucina da tutto il mondo a Barzio: oltre al cibo, dolce e salato, sarà possibile trovare un'ampia selezione di birre artigianali e "un'atmosfera unica".

CIAK SI VOLA - Sabato 31 luglio alla Piccola area food, animazione per bambini e l'emozione del volo vincolato in mongolfiera (solo su prenotazione, fino ad esaurimento posti, al numero 0341 481485. Per ragioni di sicurezza il volo potrà arrivare fino ad un'altezza di 30 metri, è possibile che si verifichino modifiche agli orari in funzione delle condizioni meteo).

LECCO FILM FEST - Prosegue la rassegna proposta da Confindustria Lecco Sondrio e Fondazione Ente dello Spettacolo già scattata giovedì con Giacomo Poretti. Fino a domenica sul lungolago previste proiezioni (rigorosamente accompagnate dai rispettivi registi), incontri con gli autori e gli attori, masterclass.

MOSTRA DEGLI ALPINI - A Mandello, ai Giadini, mostra dedicata agli Alpini in occasione del Centenario della Moto Guzzi. L'apertura è in programma domenica 1° agosto, e sarà visitabile dalle ore 10 alle 18.

FESTIVAL DELLE BAITE FILOSOFICHE - Originale iniziativa che fino a domenica porta in città, in particolare in quota, importanti filosofi, studiosi e artisti contemporanei. L'evento ha subito modifiche a causa del maltempo.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.