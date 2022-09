I 10 consigli per rendere memorabile il weekend

Dopo il brutto tempo di venerdì, sabato il meteo migliorerà e regalerà un bel weekend soleggiato e mite. Gli eventi da gustare nel territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

STRAWOMAN - Appuntamento fuori porta nel weekend. Donne lecchesi, preparatevi: nella vicina Monza si corre per il 12° anno consecutivo la corsa-camminata non competitiva di 5 e 10 km dedicata alle donne denominata "Strawoman".

MOTOR STREET FOOD - Grazie alla collaborazione dell'associazione commercianti l'evento più adrenalinico d'Italia farà tappa a Casatenovo, dal 30 settembre al 2 ottobre. Motor Street Food è un nuovo format, nato dall'unione della passione per i motori e il buon cibo.

CINEMA A LECCO - Si entra nel vivo della stagione cinematografica autunnale a Lecco, con titoli di nuova uscita in grado di destare l'interesse degli appassionati e la ripresa delle tradizionali rassegne di cineforum.

INAUGURAZIONE MOSTRA CARTOLINE - Primo concorso internazionale di cartoline, con mostra personale di Alessio Fumagalli, il più grande collezionista vivente delle intramontabili postcard. Inaugurazione venerdì dalle 18 alle 21, la mostra resterà visitabile fino al prossimo 7 ottobre.

MOSTRA "RIVIVERE CON L'ARTE LA POESIA E LA MUSICA" - Auser provinciale Lecco promuove, in collaborazione con la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, la mostra d'arte "Rivivere con l'arte la poesia e la musica" visitabile a Calolziocorte.

VILLE APERTE IN BRIANZA - Appuntamento con Ville aperte in Brianza nel weekend. Tra gli appuntamenti segnaliamo Villa Greppi a Monticello e anche le visite al Museo del Beato Serafino a Chiuso.

IL VIANDANTE DA LECCO AD ABBADIA - Il viandante da Lecco ad Abbadia: torna la camminata guidata sulla prima tratta del sentiero. Anche quest'anno, all'interno della manifestazione collettiva "Sulle Orme del Viandante", la Pro loco di Abbadia organizza la camminata sulla prima tappa del sentiero, messa in sicurezza e inaugurata a maggio 2021.

CAMMINATA MANZONIANA - Domenica 2 ottobre al via l'edizione 2022 della Camminata manzoniana, la tradizionale manifestazione podistica non competitiva a passo libero organizzata da Lecchese Turismo Manifestazioni Lecco in collaborazione con il Comune di Lecco, che coinvolgerà le strade di Lecco e dintorni toccando i più celebri luoghi manzoniani.

OPEN DAY BANDA MANDELLO - La banda mandellese propone prove gratuite di diversi strumenti, alla ricerca di nuovi musicisti per la propria formazione.

PICCOLO LOMBARDIA - Torna il Piccolo Lombardia, tra le più importanti corse di ciclismo riservate agli Under 23, che domenica 2 ottobre animerà le strade della nostra provincia per la 94^ edizione, come sempre affidata alla sapiente regia del Velo Club Oggiono.

Musei, ambiente e ristoranti

