Manifestazioni, giochi per i più piccoli, feste: i 5 consigli per accendere il weekend

Il meteo sorride avvicinandosi al fine settimana: gli eventi nel territorio per goderselo non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 31 marzo 2023 a domenica 2 aprile 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LUNA PARK - Un grande classico torna in città. Garantita la presenza a Lecco delle giostre nel tradizionale periodo pasquale con un'importante novità: attrazioni anche sul lungolago.

ALLA RICERCA DELL'UOVO D'ORO - Sabato 1° Aprile 2023, al Lido la Favola di Abbadia Lariana (presso il parco di Chiesa Rotta), la Pro loco del paese organizza la seconda edizione della ricerca all'uovo d'oro di Pasqua per bambini.

CINEMA - Tanti titoli nelle sale del territorio, uno su tutti a tenere banco: L'ultima notte di Amore con Pierfrancesco Favino protagonista.

CAMMINATA E TARAGNATA CON GLI ALPINI - Torna la tradizionale camminata stop leucemia con gli alpini di Calolzio. La manifestazione - tra sport e solidarietà - si terrà domenica 2 aprile con partenza alle ore 10 da piazza Vittorio Veneto. La corsa si svilupperà lungo un percorso 6,5 chilometri dal centro città alla zona lago e rientro sempre nella piazza del municipio.

FESTA DI TREMONTE - Domenica 2 aprile torna la tradizionale Festa di Tremonte a Santa Maria Hoè, giunta alla sua venticinquesima edizione. La manifestazione, che prenderà vita nelle vie dell'omonima frazione, è organizzata dall'associazione Amici di Tremonte che si occupa da più di 35 anni di tutelare il borgo di origine medievale e le sue bellezze, tra cui la piccola chiesa dedicata a Santa Veronica del 1280 e la torre di avvistamento.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.