Mercati, polenta, cinema e teatro: 5 consigli per un weekend da ricordare

Non sarà un weekend di bel tempo come gli ultimi sul Lecchese, tuttavia gli eventi per divertirsi non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 4 febbraio a domenica 6 febbraio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

UNO, CENTO, MILLE UNIVERSI - Esiste qualcosa oltre l'Universo? Dalle leggi probabilistiche dell'infinitamente piccolo della meccanica quantistica a quelle dell'infinitamente grande della relatività, l'ipotesi che esistano altri universi è contemplata. Se ne parla venerdì sera al Planetario di Lecco.

CINEMA A LECCO - Anche a febbraio 2022 è possibile godersi un bel film, con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ecco cosa propongono al pubblico le tre sale della città.

GIORNATA MONDIALE ZONE UMIDE - In ricordo della Convenzione di Ramsar firmata il 2 febbraio 1971, per la protezione delle zone umide e degli uccelli acquatici, Legambiente, Orma, Cros e Wwf aderiscono domenica 6 febbaio la Giornata mondiale delle zone umide. Appuntamento al Pian di Spagna.

MENEGHINO E IL CASTELLO DI TREMARELLO - Grazie alla compagnia "C'è un asino che vola" appuntamento a Spazio Teatro Invito domenica 6 febbraio per il ciclo "C'è spettacolo a teatro" rivolto a famiglie e bambini.

FIERA DI SANT'APOLLONIA - La Fiera di Sant'Apollonia torna ad appassionare i visitatori e gli abitanti di Abbadia Lariana. Dopo la pausa imposta dal covid lo scorso anno, l'appuntamento è per domenica 6 febbraio 2022 sul lungolago. Bancarelle, messa e cucina d'asporto con polenta, trippa e cotechino.