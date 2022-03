Mostri, castelli, maratonina: i 5 consigli per rendere unico il weekend

Come trascorerre il tempo libero nel weekend? Le iniziative per divertirsi non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 4 marzo a domenica 6 marzo a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CINEMA A LECCO - Anche a marzo 2022 è possibile godersi un bel film, con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. E c'è il nuovo The Batman. Ecco il programma delle tre sale della città.

MOSTRI E LEGGENDE DELLA GRIGNA - "Kabrabesol: mostri e leggende della Grigna", apericena e letture al Parco Valentino. Bellissimo evento ai Piani Resinelli in programma sabato 5 marzo. Il ristorante Parete Ovest e Bar Ristorante Dal Tusett organizzano una notte di paura dedicata al Kabrabesol e altri mostri leggendari della Grigna.

MAKE-UP E ABBIGLIAMENTO - A Montevecchia una consulente d'immagine spiegherà i segreti per valorizzare se stessi a livello di make-up, abbigliamento e consapevolezza di sé. Su prenotazione.

VISITA GUIDATA AL CASTELLO - Il castello dell'Innominato fa parte dell'itinerario manzoniano ed è sicuramente uno tra i più suggestivi luoghi per rivivere il primo e più famoso romanzo storico d'Italia. Appuntamento al 6 marzo con una imperdibile visita guidata.

MARATONINA DI LECCO - Torna, dopo due anni di assenza, la Maratonina Città di Lecco, nota anche come Lecco City Half Marathon. Appuntamento a domenica 6 marzo 2022. Possibile iscriversi anche sul posto prima della gara.

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto (oltre che dell'ambiente) delle norme anti-covid attualmente in vigore. Proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

