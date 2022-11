Le 5 cose da non perdere per un weekend formidabile nel Lecchese

Torna il sereno per il weekend, gli eventi proposti nel territorio saranno numerosi e per ogni gusto. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 4 novembre a domenica 6 novembre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE - Venerdì 4 e domenica 6 novembre diverse iniziative nel territorio per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale.

TRA TERRA E OCEANO - Il Centro Fotografico Gianni Anghileri, con la collaborazione dell'Assessore alla Cultura Marcello Butti, è lieto di presentare una serata di immagini con Giuditta Scola venerdì 4 novembre.

ANTONIO BRUGNANO AL JOLLY - Continua al Cinema teatro Jolly di Olginate la rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie. Il secondo appuntamento in programma sabato 5 novembre alle ore 16.30 vedrà andare in scena un artista pluripremiato a livello nazionale ed internazionale. Si tratta di Antonio Brugnano, attore e mimo che da oltre 20 anni lavora per importanti realtà teatrali italiane, tra cui Quelli di Grock, Comteatro, Palkettostage.

TRIBUTO A FABER - Seconda serata tributo ai grandi cantautori italiani. Dopo quella dedicata a Lucio Dalla, il Cenacolo Francescano ospita uno spettacolo dedicato a Fabrizio De Andrè con Faber e la sua band che eseguiranno molte delle canzoni del celebre cantautore genovese. L'appuntamento è per sabato 5 novembre con inizio concerto alle ore 21.

A SPASSO CON DAISY - A spasso con Daisy è un delizioso spettacolo teatrale. La bravissima Milena VuKotic dà vita all'anziana Daisy in una storia delicata e divertente capace di raccontare con umorismo un tema complesso come quello del razzismo nell'America del dopoguerra. Cinema di qualità sabato sera a Mandello.

Cinema

Chi dice che per guardare un bel film è necessario recarsi fuori provincia? In pochi giorni le sale del territorio offrono quasi cinquanta titoli, gran parte di prima visione, altri di cineforum, spesso di animazione per bambini. Qui la nostra guida completa.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.