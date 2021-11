Cibo, teatro, itinerari: i 5 consigli per un weekend di novembre da ricordare

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 5 a domenica 7 novembre nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

MOSTRA DELL'ARTIGIANATO - Si conclude nel fine settimana la Mostra dell'Artigianato a Lariofiere, nell'anno della ripartenza dopo le sofferenze legate alla pandemia da covid.

LA FAMIGLIA ADDAMS - Venerdì, sabato e domenica sera alle 21, oltre che domenica alle 16, al cinema Palladium di Lecco c'è "La Famiglia Addams 2" per un incontro ravvicinato con una famiglia alquanto strana.

C'È SPETTACOLO A TEATRO - Domenica 7 novembre "Nena", Teatro blu, nella rassegna di Spazio Teatro Invito dedicata a bambini e famiglie. Prenotazione obbligatoria.

SAGRA DELLA CASSOEULA - Vai matto per la "cassoeula", il piatto tipico lombardo a base di verze, costine e altre parti del maiale stufate? A Pescate c'è un'iniziativa che fa per te. L'appuntamento è per domenica 7 novembre nel parco delle Torrette, naturalmente ad accompagnare la pietanza un buon bicchiere di vino.

NATI IN SALITA - Domenica 7 novembre la seconda visita del ciclo "Ti parlo di Lecco": "Nati in salita", un itinerario alla scoperta di un territorio che ha fatto crescere i più grandi alpinisti di tutti i tempi; l'obiettivo è scoprire la tradizione alpinistica lecchese, una storia di eccellenza e di fama mondiale determinata dalle condizioni favorevoli e uniche che i grandi alpinisti del territorio hanno trovato a Lecco.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.