Le 5 migliori idee per un indimenticabile weekend di agosto a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 6 a domenica 8 agosto nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

GIORGIO CONTE A LECCO - Venerdì 6 agosto alle 21 in piazza Garibaldi Giorgio Conte in un concerto, denominato "In sconfinando" come l'ultimo suo album.

LECCO BEER FESTIVAL - Nell'ambito della ricca programmazione del Comune di Lecco, sabato 7 agosto appuntamento dalle ore 11 alle 2 al Piazzale della funivia dei Piani d'Erna con l'Associazione Paneliquido.

SAGRA DELLE SAGRE - Torna la Sagra delle Sagre, uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate lecchese e della Valsassina. La 56^ edizione della kermesse andrà in scena dal 7 al 16 agosto 2021, orari di apertura dalle ore 10 alle 23. Si tratta, come sempre, dell'esposizione e della vendita dei prodotti delle attività di Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera.

LECCO JAZZ FESTIVAL - Sabato 7 agosto tocca al Sergio Caputo Trio in Piazza Garibaldi nell'ambito dell'apprezzato Lecco Jazz Festival.

CINESTATE A INTROBIO - Spazio al cinema. Al fresco della Valsassina, a Villa Migliavacca, proiezione del pluripremiato film "Fargo" dalle ore 21 di sabato 7 agosto.

