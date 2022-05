I 5 consigli per valorizzare il weekend anche se il Sole non c'è

Il tempo è brutto, nuvole e pioggia la faranno da padrone. Ma il territorio offre comunque molti spunti per divertirsi durante il weekend. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 6 maggio a domenica 8 maggio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

CORSA SUL TRENO STORICO - Anche per la stagione 2022, è partito il programma turistico dei treni storici, dopo il successo raggiunto negli anni passati. Perché non riservarsi una corsa su queste meravigliose "macchine del tempo"?

LETTERE D'AMORE STONATE - Arturo Fracassa profeta... in patria. L'ex cestista del Basket Lierna, ora insegnante e apprezzato musicista, tornerà nel piccolo comune lariano per presentare il suo libro di poesie Lettere d'amore stonate e per un viaggio "tra parole e musica". Appuntamento a sabato sera.

BABY MERCATINO A CALOLZIO - Torna il Mercatino Baby organizzato dalla Pro loco Calolziocorte. Questa volta la manifestazione si terrà in piazza Vittorio Veneto. In caso di maltempo verrà sospesa.

PIETRO GRASSO A MANDELLO - Sabato sera Pietro Grasso presenta al Festival della letteratura di Mandello, in anteprima nazionale, il suo nuovo libro Il mio amico Giovanni.

TEMPLARI A VEZIO - Domenica 8 maggio il Castello di Vezio si anima con la rievocazione storica in costume "Il Sigillo dei Templari", dedicata alla caduta dell'Ordine. La scegnografia di un vecchio castello per rivivere un'avventura unica con i bambini.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto (oltre che dell'ambiente) delle norme anti-covid attualmente in vigore. Proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

C'è anche il cinema a Lecco. Anche a maggio 2022 è possibile godersi un bel film, sempre osservando le ultime disposizioni in materia di contenimento del Covid-19. Ecco il programma delle tre sale della città.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.