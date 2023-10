Tra funghi e castagne: i 10 consigli per rendere magico il weekend

Sarà un weekend quasi estivo a livello meteorologico. Gli eventi da seguire nel territorio saranno come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 6 ottobre 2023 a domenica 8 ottobre 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

SAGRA DELLA CASTAGNA - È tutto pronto a Erve per la Sagra della castagna in programma domenica 8 ottobre nella suggestiva cornice autunnale del più piccolo comune della Valle San Martino.

MOTOR PARTY CON WILLY - Moto Party a Lecco con il bar Agorà Cafè di viale Adamello 36. Il team del locale guidato da Willy organizza infatti una giornata all'insegna del motto "Life is better on a bike" con gita in moto tra lago e monti.

STREET BOULDER A BELLANO - Grande fermento a Bellano per la prima edizione di Street Boulder in programma per sabato 7 ottobre, manifestazione denominata Be-Boulder e organizzata dalla sezione bellanese del Cai con il patrocinio del comune di Bellano.

MOSTRA DEL FUNGO - Torna a Monte Marenzo la tradizionale mostra del fungo dedicata ai "tesori del bosco" e non solo. L'appuntamento con questa 29esima edizione è in programma per domenica 8 ottobre.

PIANO A VARENNA - Ventunesimo appuntamento con il Lake Como Varenna Festival, giunto alla sua quarta edizione. La musica del "Pianoforte a 4 mani" proposta da Davide Valluzzi e Lucia Veneziani allieterà il pubblico sabato 7 ottobre alle ore 21 nella chiesa di San Giovanni.

PORCINO A CHI? - Sabato 7 e domenica 8 ottobre, due giornate dedicate alla scoperta del meraviglioso mondo dei funghi guidati dal Gruppo Micologico Brianza Rogeno.

SCIENZA PER SUPEREROI - Appuntamento per tutti sabato 7 ottobre al Planetario. Nella struttura di Parco Belgiojoso sarà protagonista la "Scienza per Supereroi", un evento speciale in cui grazie a diversi esperimenti, prendendo spunto dai personaggi amatissimi dal pubblico, si andrà alla scoperta delle forze e dell'energia che animano l'Universo e di semplici e sorprendenti leggi fisiche attraverso diversi esperimenti.

SCACCHI A VARENNA - Domenica 8 ottobre Villa Monastero di Varenna ospiterà una giornata interamente dedicata agli scacchi con l’iniziativa "La Villa degli scacchi", promossa dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il circolo scacchistico Boris Spassky di Lecco.

CARTOLINE DA RECORD - Alessio Fumagalli ripropone la mostra della sua grandiosa collezione di cartoline, che tanto successo aveva conquistato lo scorso anno. Gran chiusura a Rovagnate.

CINEMA - Ecco cosa guardare nei cinema lecchesi durante il weekend.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.