Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Gli eventi in calendario da venerdì 7 a domenica 9 maggio nel Lecchese

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 7 a domenica 9 maggio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

STAR WARS DAY - Evento online con il Planetario di Lecco, che celebra lo Star Wars Day 2020 con una interessante "Caccia nella galassia". Appuntamento alle ore 21 di venerdì sui canali social del Gruppo Astrofili Deep Space.

STREET ART IN PARETE - Nell'ambito di "Monti Sorgenti 2021", sabato 8 maggio si svolgerà un'inedita manifestazione di “Street art in parete” con la partecipazione di artisti di altissimo livello (D. Mace, Diego Finassi, Tommy Sper, Teradrop, Canicola) che realizzeranno le loro opere direttamente in piazza Garibaldi a Lecco.

CAPOLAVORO PER LECCO - A Palazzo delle Paure un confronto-dialogo tra un capolavoro di un grande maestro del passato, come Lorenzo Lotto, e un affermato artista contemporaneo, Giovanni Frangi, chiamato a misurarsi con l'opera antica per dar forma a una propria visione.

BELLANO - A Bellano va in scena la cultura: in programma una mostra sui dipinti del giardino adiacente lo studio di Velasco Vitali, un museo del latte e della storia della Muggiasca, un Festival dei libri per ragazzi.

VARENNA - A Villa Monastero un percorso tra età neoclassica e napoleonica. La Provincia di Lecco propone da sabato 8 maggio a Villa Monastero di Varenna un percorso, curato dal conservatore Anna Ranzi, che illustra in sette tappe le collezioni della Casa Museo attraverso una rilettura delle scelte operate dai proprietari che si sono susseguiti nel corso dei secoli e che hanno dato alla villa il suo attuale aspetto.

