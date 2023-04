Cosa fare a Pasqua? I consigli per rendere le festività indimenticabili

Il meteo non sarà eccezionale durante il weekend delle festività pasquali, ma gli eventi nel territorio per tirare il fiato non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 7 aprile 2023 a domenica 9 aprile 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

IN VIAGGIO CON DANTE - Il Planetario celebra Dante Alighieri. In occasione del Venerdì Santo, il prossimo 7 aprile alle ore 21, la struttura del Belgiojoso ospiterà una delle proposte più qualificanti e peculiari della sua programmazione: "In viaggio con Dante: i paesaggi celesti del Purgatorio".

LUNA PARK - Un grande classico torna in città. Garantita la presenza a Lecco delle giostre nel tradizionale periodo pasquale con un'importante novità: attrazioni anche sul lungolago.

MERCATINO FRANCESE - Il Mercatino Regionale Francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe torna nuovamente a Lecco in piazza Garibaldi, dal 8 al 10 aprile, in collaborazione con Ltm Lecco.

CINEMA - Programmazione ridotta a causa delle festività pasquali, ma domenica e lunedì c'è possibilità di recarsi nelle sale del territorio per godersi (in particolare) il film di animazione dedicato a Super Mario.

ACQUERELLI AL LAVELLO - Sempre più iniziative culturali alla Locanda Leonardo del Lavello. Negli spazi del monastero di Calolziocorte approdano ora i magnifici lavori di Alis Agostini: si tratta di acquerelli botanici che ritraggono rami, fiori e frutti minuziosamente rappresentati con la cura dello studioso di botanica e la perfezione di una macchina fotografica.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.