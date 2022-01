I 5 consigli per un weekend fuori dagli schemi nel Lecchese

Secondo weekend del nuovo anno: sono diversi gli eventi cui è possibile partecipare rispettando le norme anticovid. La redazione ha selezionato alcuni consigli per i lettori. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 7 gennaio a domenica 9 gennaio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LUCI SU LECCO - Il centro della città ancora illuminato dalle proiezioni natalizie: sono proprio gli ultimi bagliori. Sarà possibile ammirare lo spettacolo sino a domenica sera grazie all'associazione Amici di Lecco.

PROIEZIONE IN CUPOLA - Al Planetario si torna ad ammirare il cielo stellato in tutta sicurezza. Appuntamento dalle 16 alle 17 alla struttura di Parco Belgiojoso.

CINEMA A LECCO - Cosa propongono i cinema di Lecco questo fine settimana? Al Palladium c'è Matrix Resurrections, al Nuovo Aquilone Il Capo Perfetto.

ORRIDO MAGIC CHRISTMAS LIGHTS - Ultimo weekend per l'Orrido vestito a festa con le luci del periodo natalizio. La gola naturale bellanese sarà ammirabile venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20.

APERTURE A VILLA MONASTERO - Ultime occasioni per ammirare la splendida Villa Monastero di Varenna. Il Giardino botanico e la Casa Museo saranno aperti dalle 10 alle 17 (la biglietteria chiuderà alle 16.15) fino a domenica 9 gennaio.

