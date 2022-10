I 10 consigli per gustare sapori e colori di un gradevole weekend d'autunno

Il meteo offrirà ai lecchesi e ai visitatori un fine settimana bello fino a domenica, quando le nuvole faranno capolino accompagnate da leggere precipitazioni. Gli eventi da gustare nel territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 7 ottobre a domenica 9 ottobre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

STREET FOOD A MANDELLO - Dopo le vacanze estive torna l'appuntamento con lo street food, il cibo di strada, a Mandello. Segnate le date in rosso sul calendario: 7, 8 e 9 ottobre.

FESTIVAL DELLA LINGUA ITALIANA - Sarà l'ambiente il filo conduttore della quinta edizione di #leparolevalgono, il Festival Treccani della lingua italiana promosso e organizzato da Fondazione Treccani Cultura e Comune di Lecco, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Regione Lombardia, che verrà ospitato nella città manzoniana dal 7 al 9 ottobre.

ORCHESTRA DI FIATI DELLA BRIANZA - Appuntamento con la grande musica al Cinema Teatro ArteSfera di Valmadrera che, sabato 8 ottobre, ospiterà il concerto dell'Orchestra di Fiati della Brianza, che riunisce alcuni tra i migliori giovani musicisti e studenti di Conservatorio delle province di Lecco, Como e Sondrio. I musicisti eseguiranno in particolare la sinfonia n.2 di "Views of Edo" del compositore Franco Cesarini.

SAGRA DELLA CASTAGNA - Finalmente, dopo due anni di fermo forzato causa covid, torna la Sagra della Castagna di Erve, uno degli eventi più attesi e caratteristici dell'autunno in Valle San Martino. L'appuntamento è in programma per domenica 9 ottobre, con apertura della manifestazione da mezzogiorno.

PREMANA RIVIVE L'ANTICO - Sabato 8 e domenica 9 ottobre torna "Premana rivive l'antico" con la sua undicesima edizione. Prevista una comodissima prevendita online.

TRIBUTO A MAX PEZZALI - Il prossimo 8 ottobre 2022, al Teatro Comunale Fabrizio De Andrè di Mandello del Lario, debutta il nuovo spettacolo del Max Pezzali Tribute.

STAFFETTA BIKE + RUN - Si corre, si pedala in team e si trascorre una giornata all'insegna dell'amicizia e del divertimento. È la tradizionale staffetta DF Sport Specialist Bike+Run, arrivata quest'anno all'undicesima edizione e in programma il 9 ottobre.

HARRY POTTER A VARENNA - Domenica 9 ottobre i personaggi di Hogwarts arrivano a Varenna, per la precisione Hagrid, Severus Piton ed Hermione Granger. Appuntamento da non perdere per gli appassionati, previsto giro sulle tradizionali "Lucie", le imbarcazioni del lago.

CINEMA A LECCO - Per sapere quali film andare a guardare nel weekend in citttà.

MOSTRA DI CARTOLINE - Ultimo weekend utile per ammirare la grande collezione di cartoline (un assaggio, 5mila, sulla cifra record di quasi un milione e 500mila che possiede) di ogni epoca di Alessio Fumagalli all'ex asilo di Rovagnate.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.