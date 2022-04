Giostre, costine, escursioni: l'imperdibile guida con i migliori eventi del weekend

Sarà un weekend di bel tempo, tipicamente primaverile, e le occasioni per divertirsi stando all'aperto o al chiuso non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 8 aprile a domenica 10 aprile a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LE GIOSTRE A LECCO - Gioia e divertimento per le famiglie, ma anche adrenalina e festa per i più intrepidi. Il PasquaPark di Lecco si inaugura sabato 9 aprile 2022 (ore 15.30) nell'Area Spettacoli Viaggianti (Zona Bione) e resta in città per tutto il periodo pasquale, fino a lunedì 25 aprile

LABORATORI PER BAMBINI - Al Campo dei fiori nel weekend laboratori per bambini a caccia di uova pasquali e per i ragazzi un po' più grandicelli con "Piccoli falegnami si diventa".

FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE - Primo Festival Pianistico Internazionale Lago di Lecco con la partecipazione di grandi pianisti di fama internazionale che suoneranno su pianoforte grancoda Erard del 1867 appartenuto allo storico Oreste Tommasini (1844-1919) e poi a suo figlio, il grande compositore Vincenzo Tommasini (1878-1950).

FESTIVAL DELLA KOSTINA - Golosoni e appassionati di carne alla brace preparatevi: a Calolzio va in scena il Festival della Kostina. La manifestazione enogastronomica si chiuderà domenica 10 aprile sul lungoadda in zona Lavello.

PASSEGGIATA INTRA MONTES - L'associazione Amici di Tremonte organizza domenica 10 aprile 2022 la passeggiata "Intra Montes" per conoscere le bellezze della frazione Tremonte a Santa Maria Hoè

Escursioni e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto (oltre che dell'ambiente) delle norme anti-covid attualmente in vigore. Proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

C'è anche il cinema a Lecco. Anche ad aprile 2022 è possibile godersi un bel film, con mascherina Ffp2 e super Green pass (solo dopo vaccinazione o guarigione dal covid), come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio. Ecco il programma delle tre sale della città.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.