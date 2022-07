I 10 suggerimenti per godersi il migliore weekend dell'estate

Un altro weekend magnifico nel Lecchese. Gli eventi nel territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 8 luglio a domenica 10 luglio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LAORCA IN FESTA - Torna "La terza de löi", tradizionale festa patronale che si tiene nel rione di Laorca, nella fascia alta di Lecco. Lungo il calendario degli eventi, che prenderà il via giovedì 7 luglio e si chiuderà mercoledì 20 luglio. Confermati i due concerti di Coro Grigna e Corpo Musicale "G. Brivio", oltre che lo spettacolo de "Le Bontempone".

VAN DE SFROOS IN CONCERTO - Uno dei cantautori più amati del panorama folk italiano, espressione dell'anima laghèe, in concerto a Bellano. Davide Van De Sfroos porta il suo Live estate 2022 nel comune lariano, nella suggstiva location dei Giardini dell'Eliporto: sarà l'occasione perfetta per ballare sulle note dei brani simbolo del repertorio dell'artista. Appuntamento venerdì 8 luglio.

SAN PAOLO IN FEST - Dopo due anni di stop causa covid torna la "San Paolo in Fest", uno degli eventi simbolo dell'estate in valle San Martino. All'insegna dell'hashtag #torniamonelbosco la nona edizione della festa - promossa come sempre dall'associazione Andech - diventerà occasione di aggregazione per tutto il paese e il territorio circostante. L'appuntamento è per le serate di giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 luglio nel parco degli alpini di Monte Marenzo.

STREET FOOD IN VALSASSINA - Nel fine settimana di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 luglio sbarca a Cremeno la Carovana del Sapore, uno Street Food organizzato dal Comune in collaborazione con Confesercenti Bergamo.

NOTTE BIANCA A OLGINATE - Arriva la versione olginatese della Notte bianca. Grazie all'impegno dell'Associazione "Olginate del Fare", commercianti e gruppi di volontariato (con il sostegno del Comune), torna infatti la manifestazione "Fare notte a Olginate". L'appuntamento è in programma per domani, sabato 9 luglio dalle ore 19 all'1 di notte nella zona del lungolago.

MARBREBLOND KID'S DRIVE IN - Sabato 9 luglio alle 20.45 torna al Campo dei fiori il MarbreBlond Kid's Drive-in, che già aveva riscosso grandissimo successo lo scorso settembre.

CHECK UP DEL SAN MARTINO - Torna una grande classica dell'estate lecchese, il "Check Up" del San Martino. 41esima edizione della della festa della baita "Riccardo Piazza" organizzata dal Gruppo Monte Medali dell'Associazione Nazionale Alpini. Quando? Domenica 10 luglio.

MOTOR STREET FOOD - Motori, cibo e spettacolo tutti in un unico evento. Il Motor Street Food fa tappa ancora nel Lecchese: dopo Olginate a marzo, ecco Costa Masnaga dall'8 al 10 luglio, per poi chiudere in bellezza a settembre in occasione del raduno della Moto Guzzi dal 7 all'11.

TRAVERSATA DEL LARIO - Torna la Traversata del Lario tra Oliveto Lario e Mandello. L'appuntamento con la classica di fondo è per domenica 10 luglio, sulla distanza dei 1.500 metri con partenza dalla spiaggia di Onno e arrivo al porticciolo di piazza Garibaldi a Mandello e su quella dei 3.000 con partenza e arrivo sempre a Mandello.

ZUCCHERO... A VARENNA - Dopo due anni di sospensione causa pandemia, riprende a pieno ritmo l'estate varennese con la terza edizione del "Varenna Festival". Dopo il successo dell'ultima edizione (2019), l'Amministrazione comunale ha deciso di promuovere il ritorno alla vita estiva con un cartellone ricco di ben 10 eventi, tra cui spicca il ritorno, richiesto a "furor di popolo", della più rappresentativa Tribute Band di Zucchero che si esibirà sabato sera.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare: escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente, proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.

Da non dimenticare il cinema a Lecco. Anche in estate, con i nuovi orari, è possibile godersi un bel film, sempre osservando le ultime disposizioni in materia di contenimento del Covid-19.

È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, potete consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.