Cosa fare nel weekend a Lecco e provincia

Cercate un appuntamento da non perdere nel weekend? Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 9 a domenica 11 luglio nel Lecchese, in città e in provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LECCO AMA LA MONTAGNA - Un lungo weekend di eventi all'insegna della montagna, tra yoga, corsa, speed hiking, arrampicata e training.

QI GONG - Qi Gong a Valmadrera: un'ora di prova di ginnastica energetica, con semplici esercizi per riattivare tutto il nostro corpo. Appuntamento a sabato 10 luglio alle ore 9.

CON LA TESTA ALL'INSU' - Sabato 10 luglio, ore 21 presso l’area ex Piccola Velocità Sonics in "Osa", sfida poetica alle leggi della gravità. Da una grande macchina scenica a forma di piramide prendono vita strabilianti acrobazie aeree, poetiche e visionarie, eseguite su attrezzi di scena originali di invenzione della compagnia stessa.

PIAZZA DELL'INNOMINATO - L’iniziativa ruota intorno all’idea di presentare e far conoscere alla città l’esperienza del tavolo per la giustizia riparativa, con momenti di ascolto di alcune testimonianze alternati a momenti più leggeri in cui le persone possano parlare e conoscersi. Fino a lunedì 12 luglio.

MESSA A SAN PIETRO AL MONTE - Domenica 11 luglio, alle ore 10.30, celebrerà la Santa Messa, nei pressi della Basilica di San Pietro al monte, don Umberto Bordoni direttore della Scuola Beato Angelico, storica istituzione votata al restauro e alla cura per l'Arte cristiana.

VISITE ALLA CHIESA DEL BEATO SERAFINO - Domenica 11 luglio sarà possibile conoscere meglio un piccolo gioiello lecchese: la chiesa di San Giovanni Battista o del Beato Serafino a Chiuso, grazie alle visite guidate organizzate a cura dell'Associazione Amici del Beato Serafino. Due gli orari di partenza prenotabili: alle 15.30 e alle 16.30, per gruppi da 20 persone.

