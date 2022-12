Il weekend è tra noi: i consigli per vivere un'atmosfera già natalizia

Un weekend caratterizzato da variabilità meteorologica e freddo, ma come sempre gli eventi per godersi il territorio non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 9 dicembre a domenica 11 dicembre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

PISTA DI PATTINAGGIO - La pista di pattinaggio a Lecco resterà attiva in città fino a domenica 5 febbraio 2023. Tradizione natalizia tra le più amate dai lecchesi, la pista di ghiaccio di piazza Garibaldi torna a far sorridere grandi e piccini con la tanto apprezzata struttura di circa 800 metri quadri. Accese anche le suggestive luci nelle piazze del centro.

NATALE A BELLANO - Entra nel vivo il palinsesto degli eventi natalizi nel comune altolariano. Venerdì sera l'attesa presentazione dell'iniziativa editoriale "Il ritratto di Bellano" per la quale sono stati fotografati da Carlo Borlenghi oltre 1.500 cittadini (e non solo). La relativa mostra sarà visitabile da sabato 10 dicembre.

MERCATINI AL LAVELLO - Come da tradizione il Centro culturale "Il Lavello" organizza il mercatino di Natale in occasione del quale verranno proposti al pubblico oggetti artistici e artigianali realizzati da soci e amici dell'associazione. Appuntamento nel fine settimana.

CANZONI DI NATALE - Si avvicina il Natale e l'associazione Agorà di Valgreghentino farà gli auguri alla popolazione con i brani più belli della tradizione natalizia.

GIOSTRA DI NATALE - Sabato 10 dicembre, alle ore 16 e domenica 11 dicembre, alle ore 11 e 16, a Campsirago Residenza va in scena lo spettacolo Giostra di Natale: in una fredda notte d'inverno Lucilla arriva cantando e portando sulle spalle una grande cesta carica di doni.

MOSTRA DI PRESEPI E DIORAMI - Le scuderie di Villa Manzoni tornano a ospitare la tradizionale mostra di presepi, allestita della sezione lecchese dell'Associazione Italiana Amici del Presepio in collaborazione con il Simul, e giunta alla sua undicesima edizione.

LABORATORI PER BAMBINI - Sabato 10 dicembre, ore 17., e domenica 11 dicembre, ore 12 e 17, si tiene a Campsirago Residenza un laboratorio artistico e di gioco teatrale nel quale si realizzerà una bacchetta magica con un angioletto di carta per rendere speciali i regali di Natale.

Cinema

Chi dice che per guardare un bel film è necessario recarsi fuori provincia? In pochi giorni le sale del territorio offrono 56 titoli, gran parte di prima visione, altri di cineforum, spesso di animazione per bambini. Qui la nostra guida completa.

Musei, ambiente e ristoranti

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.