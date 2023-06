I 5 consigli per non perdere nemmeno un momento del weekend

Temporali e schiarite per tutto il weekend. Tuttavia gli eventi nel territorio saranno numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 9 giugno 2023 a domenica 11 giugno 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

QUA E LÀ PER PIAZZE E CORTILI - Un evento per grandi e bambini con giochi, artisti di strada, musica e colori. Torna a Olginate "Qua e là per piazze e cortili", una delle manifestazioni più apprezzate e seguite del territorio, che l'hanno scorso richiamò un numeroso pubblico nelle vie centrale del paese. Questa volta l'appuntamento è per venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno.

FLUO RUN - Fluo Run la corsa/camminata non competitiva a tema fluo, arriva per la prima volta a Lecco sabato 10 giugno. Magliette fluo, colori sgargianti, gadget luminosi, laser e robot show, truccatrici e performer per una festa all’insegna di tanto divertimento allo stato fluo.

TRIBUTO A EROS RAMAZZOTTI - "Eros Ramazzotti international tribute", una vibrante combinazione di energia ed emozione a Varenna.

INGRIGNA! FESTIVAL - Torna InGrigna! Festival sulle guglie della Grignetta con due giorni di spettacoli teatrali, performance in alta quota, mostre che intrecciano i linguaggi contemporanei con il patrimonio culturale e narrativo della montagna.

SPORT SENZA FRONTIERE - Sport e solidarietà in campo a Imbersago. Sabato 10 giugno alle ore 15 andrà infatti in scena un'importante iniziativa benefica con raccolta fondi a favore del progetto "Amicizia senza barriere" a sostegno di persone con disabilità.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. Da non perdere, inoltre, il palinsesto dei cinema della provincia di Lecco. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.