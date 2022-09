Birra, motori, giochi e teatro: i nostri consigli per un imperdibile weekend

Settembre regala weekend magici dal punto di vista meteorologico, come si preannuncia il prossimo. Non mancano gli eventi per riempire il tempo libero, e le opportunità di svago e divertimento. Gli eventi nel territorio saranno, come sempre, numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 9 settembre a domenica 11 settembre 2022 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

RUNVINATA SKYRACE - Ottava edizione della Runvinata Skyrace che torna dopo tre anni di stop causa pandemia (ultima partenza nel 2019). Sarà possibile iscriversi anche all'ultimo momento sabato pomeriggio.

BIRRAIL - Nella Brianza lecchese torna "Birrail", il festival della birra artigianale. Sabato 10 settembre, presso il circolo Arci La Lo.Co. di Osnago si terrà la terza edizione da manifestazione dedicata agli amati della bevanda creata dal luppolo. Spazio in particolare a quattro birrifici del territorio, live music, bar e cucina.

CITY GAME A LECCO - Un itinerario, 13 enigmi da risolvere, una via di fuga. Gioco, scoperta e viaggio: una sfida per risolvere gli enigmi utilizzando la creatività e un pizzico di astuzia, che ti permette di immergerti nella storia, nella cultura e negli aneddoti di un territorio, svelando i misteri che lo caratterizzano e trasportandoti in un viaggio alla scoperta delle bellezze del mondo che ti circonda! Sabato 10 settembre in piazza XX Settembre.

AL GAGGIO CON GUSTO - Grande evento a Malgrate tra hobby e buon cibo, con un fine benefico. Sabato 10 settembre in via Gaggio si terrà la consueta festa annuale del paese, nel ricordo di Nicolò Maggioni.

FESTIVAL DELLE "BAITE FILOSOFICHE" - Un festival con filosofi, studiosi e docenti di importanti università internazionali attesi in un luogo suggestivo e particolarmente simbolico come la chiesa Sant’Egidio, sopra il rione lecchese di Bonacina. Appuntamenti dall'8 al 18 settembre.

VIA ALLA STAGIONE CINEMATOGRAFICA - Dopo la pausa estiva, riparte la stagione cinematografica a Lecco. Al Palladium riprendono le prime visioni,così come al Nuovo Aquilone. Spazio anche alle rassegne di cineforum.

RECITAL SU EMILY DICKINSON - Il poeta e critico letterario Silvio Raffo conduce alla scoperta delle poesie di Emily Dickinson con un recital dal titolo I’m nobody! Who are you? Io sono nessuno! Tu chi sei?, in programma per sabato 10 settembre alle 17.30 nel suggestivo parco di Villa Greppi, a Monticello Brianza.

MOTORADUNO GUZZI - Proseguono i festeggiamenti per il Centenario della Moto Guzzi a Mandello, con tante iniziative per tutto il weekend.

Musei, ambiente e cinema

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. Attenzione anche a come affrontare le montagne con il caldo.

