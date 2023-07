Il cinema non va in vacanza: le nuove uscite in sala e all'aperto

Il cinema non va in vacanza nel Lecchese. Concluso il Lecco Film Fest, spazio ad alcune proiezioni in sala e ad altre all'aperto. Tempo di supereroi e del ritorno dei Transformers.

Cinema Bellano

Sabato 15/07 Transformers - Il risveglio ore 21 (prima visione)

Domenica 16/07 Transformers - Il risveglio ore 21 (prima visione)

Lunedì 17/07 Transformers - Il risveglio ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 13/07 L'ultima notte di Amore ore 21**

Venerdì 14/07 Mission: Impossibile Dead Reckoning Pt 1 ore 21 (prima visione)

Sabato 15/07 Mission: Impossibile Dead Reckoning Pt 1 ore 21 (prima visione)

Domenica 16/07 Mission: Impossibile Dead Reckoning Pt 1 ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 17/07 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 21*

Martedì 18/07 Mission: Impossibile Dead Reckoning Pt 1 ore 21* (prima visione)

Mercoledì 19/07 La quattordicesima domenica del tempo ordinario ore 21*

Giovedì 20/07 Il Sol dell'Avvenire ore 21*

* Ingresso a 5 euro

** Ingresso a 3,50 euro

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 14/07 Mission: Impossibile Dead Reckoning Pt 1 ore 21.15 (prima visione)

Sabato 15/07 Mission: Impossibile Dead Reckoning Pt 1 ore 21.15 (prima visione)

Domenica 16/07 Mission: Impossibile Dead Reckoning Pt 1 ore 21.15 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi Osnago

Sabato 15/07 Spiderman: Across the Spider-verse ore 21.15 (prima visione)

Domenica 16/07 Spiderman: Across the Spider-verse ore 21.15 (prima visione)

(all'aperto, in caso di pioggia nella sala)