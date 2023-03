Cinema: "Non così vicini" e "The Whale" tra le prime visioni nel territorio

Con quasi 60 spettacoli, anche questa settimana (da giovedì 2 marzo a mercoledì 8 marzo), i cinefili e chi vorrà passare qualche ora all'insegna della cultura saranno accontentati senza doversi per forza recare fuori dal territorio lecchese. Ecco il palinsesto completo. Come film della settimana abbiamo scelto The Whale.

La trama di The Whale

Un insegnante di inglese obeso e solitario cerca di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente allontanata per avere un'ultima possibilità di redenzione.

Il trailer

Lecco città

Al Palladium, per le prime visioni, spazio a Empire of light, film drammatico di Sam Mendes, mentre continua la visione del titolo di animazione Mummie a spasso nel tempo. Giovedì, come sempre, c'è la rassegna del cineforum.

La programmazione

Giovedì 02/03 Orlando ore 21

Venerdì 03/03 Empire of light ore 21 (prima visione)

Domenica 05/03 Mummie a spasso nel tempo ore 18.30 (prima visione)

Domenica 05/03 Empire of light ore 21 (prima visione)

Lunedì 06/03 Empire of light ore 21 (prima visione)

Al Nuovo Aquilone questa settimana resta in sala l'opera di Darren Aronofsky The Whale candidato a tre premi Oscar: miglior attore protagonista; miglior attrice non protagonista; miglior trucco. Ma sullo schermo c'è anche il film musicale di Todd Field, Tàr.

La programmazione

Giovedì 02/03 The Whale ore 21 (prima visione)

Venerdì 03/03 The Whale ore 21 (prima visione)

Sabato 04/03 Tàr ore 21 (prima visione)

Domenica 05/03 Tàr ore 17.30 (prima visione)

Domenica 05/03 The Whale ore 21 (prima visione)

Martedì 07/03 La notte del 12 ore 16 e 21

Mercoledì 08/03 In viaggio ore 14.30

Al Cenacolo Francescano mercoledì prossimo è il momento di Caravaggio.

Mercoledì 08/03 L'ombra di Caravaggio ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 04/03? Gli spiriti dell'isola ore 21

Domenica 05/03 Gli spiriti dell'isola ore 16.30

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 02/03 Ninja Baby ore 21

Venerdì 03/03 Ninja Baby ore 21

Sabato 04/03 Asterix & Obelix Il regno di mezzo ore 21 (prima visione)

Domenica 05/03 Asterix & Obelix Il regno di mezzo ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 07/03 Living ore 21

Mercoledì 08/03 Living ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 04/03? The Fabelmans ore 21

Domenica 05/03 The Fabelmans ore 16, ore 21

Cinema Bellano

Venerdì 03/03 Creed III ore 21 (prima visione)

Sabato 04/03? Creed III ore 21 (prima visione)

Domenica 05/03 Mummie a spasso nel tempo ore 17 (prima visione)

Domenica 05/03 Creed III ore 21 (prima visione)

Mercoledì 08/03 Whitney - Una voce diventata leggenda ore 21

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Venerdì 03/03 Whitney - Una voce diventata leggenda ore 21

Domenica 05/03 Mummie a spasso nel tempo ore 16 (prima visione)

Domenica 05/03 Non così vicino ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 06/03 Whitney - Una voce diventata leggenda ore 21

Martedì 07/03 Non così vicino ore 15 *, ore 21 * (prima visione)

Mercoledì 08/03 L'ombra di Goya ore 21

* ingresso 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Sabato 04/03? Non così vicino ore 21 (prima visione)

Domenica 05/03 Non così vicino ore 18 (prima visione)

Lunedì 06/03 Un bel mattino ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 02/03 Sì, chef! ore 21 (prima visione)

Jolly Olginate

Sabato 04/03 Non così vicino ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 05/03 Non così vicino ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 06/03 Bones and all ore 15, ore 21

Sala Sironi di Osnago

Sabato 04/03 Gli spiriti dell'isola ore 21 * (prima visione)

Domenica 05/03 Gli spiriti dell'isola ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 06/03 Gli spiriti dell'isola ore 21 **

Mercoledì 08/03 Gli spiriti dell'isola ore 21

* presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** proiezione in lingua originale, inglese, con sottotitoli in italiano