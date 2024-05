Giochi, visite e cultura: i 10 consigli per un weekend indimenticabile

Finalemente un weekend di bel tempo in cui godersi i tanti eventi che verranno proposti nel territorio. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 10 maggio 2024 a domenica 12 maggio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

I nostri 5 consigli

MONTESSORI IN FIORE - Nella splendida cornice del rione di Acquate a Lecco, sabato 11 maggio dalle 14.00 alle 18.00 torna Montessori in Fiore, l’evento organizzato tradizionalmente dal Centro di Formazione Professionale Consolida per promuovere i prodotti realizzati dai propri studenti all’interno delle attività formative.

FUMETTI E TRAMEZZINI - Sarà a Casargo, sabato 11 maggio nella vigna dell’azienda agricola IndoVino, la seconda tappa di avvicinamento al 'GRRRigna Comics 2024'.

FESTA DEL VIALE - Viale Turati torna a festeggiare. Molte sorprese alla Festa del Viale, con i truck food che saranno aperti per tutto il giorno per esaudire ogni sfizio culinario. Non mancheranno l'area culturale e la musica rock in orario serale.

OPERE DI STREET ART - Sabato 11 maggio il Circolo Pd di Valmadrera, in collaborazione con la conferenza donne democratiche della provincia di Lecco e i giovani democratici, inaugurerà la mostra fotografica delle opere della street artist afghana Shamsia Hassani.

FESTIVAL DELLA LETTERATURA A MANDELLO - Entra nel vivo con gli appuntamenti del weekend il sesto Festival della letteratura di Mandello del Lario.

BIMBILANDIA - Finalmente a Dervio, dopo il rinvio per maltempo, il Festival 'Bimbilandia' che trasformerà l'area del campo sportivo in uno spazio pieno di gonfiabili, giochi, laboratori creativi, area baby.

VISITE ALLA CHIESETTA GIOIELLO - Tutti alla scoperta del piccolo gioiello seicentesco della chiesetta di Santa Marzia, al Molinatto di Oggiono, grazie al progetto '12 Perle' voluto dalla diocesi di Milano per far conoscere meglio il patrimonio culturale ecclesiastico del nostro territorio.

RUGBY LECCO PER LA PROMOZIONE - Basta una vittoria sul Cus Genova al Rugby Lecco per l'aritmetico passaggio nella nuova categoria nazionale, la Serie A2.

RUOTA PANORAMICA - Dal 22 marzo al 19 maggio torna a Colico la splendida ruota panoramica, adatta a grandi e piccini, dalla cui cima il Lago di Como risulta ancora più bello.

GEOCULT, IL GRAN FINALE - Sulle orme di Stoppani GeoCult, manifestazione che vuole portare a Lecco appassionati di geoscienze, ricercatori e imprese attive nei diversi ambiti della prevenzione del rischio idro-geologico.

Qui gli eventi a Lecco nel periodo primavera/estate. Sempre possibile anche recarsi al cinema per gustarsi un bel film di prima visione nel Lecchese.

Attività all'aria aperta

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.