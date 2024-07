Gli eventi da non perdere nel Lecchese per 'accendere' il weekend

Venerdì temporali, sabato e domenica bel tempo. Il weekend si annuncia altalenante, ma gli eventi da seguire non mancheranno. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 12 luglio 2024 a domenica 14 luglio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

I nostri consigli

NOTTE BIANCA - Sabato 13 luglio torna l'appuntamento con la Notte Bianca di Lecco. Prevista una serie di appuntamenti di vario genere, con i negozi aperti, ma anche i musei e le visite guidate. Cultura e musica in un'unica notte grazie alla partecipazione delle associazioni.

PASSEGGIATA NATURALISTICA - Sabato 13 Luglio il Bistrot Da Carozzi organizza la passeggiata naturalistica 'Il sapere e il sapore delle piante selvatiche', un intrigante viaggio a 360º nell'infinito mondo della natura selvatica con Cristina Rovelli, prima donna guardiacaccia, tra erbe, fiori e alberi per entrare dentro l'anima delle piante.

FEST IN VAL - Fest in Val 2024 sta per tornare con un programma ricco di musica, buon cibo e tanta birra artigianale. L'evento si terrà presso il Centro Culturale "Fatebenefratelli" di Valmadrera da venerdì 12 a domenica 14 luglio, dalle 18:00 alle 24:00, con ingresso gratuito e un'area food sempre attiva per deliziare i palati dei visitatori.

MERCATINI A COLICO - Colico si scopre sempre più il paese dei mercatini. Nel weekend non mancherà la possibilità di passeggiare per le vie del comune dell'Altolario e restare affascinati dalle numerose bancarelle.

INSIDE OUT 2 AL CINEMA - I titoli da seguire nel weekend e oltre, tra prime visioni e cineforum.

Eventi a Lecco

Inoltre, da non perdere:

EVENTI LECCHESI IN ESTATE - Gli eventi a Lecco nel periodo primavera/estate.

Attività all'aria aperta

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.