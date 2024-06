Cosa fare per divertirsi nel weekend caratterizzato dal Nameless

Weekend assolutamente da non perdere nel nostro territorio, con il tempo che dovrebbe reggere a eccezione di qualche sporadico rovescio nella giornata di sabato. Gli eventi non mancheranno, ma il grande protagonista sarà senza dubbio il Nameless Festival. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 14 giugno 2024 a domenica 16 giugno a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

I nostri consigli

NAMELESS FESTIVAL - Il Nameless Festival è pronto a ripartire. Dal 14 al 16 giugno i grandi interpreti della musica nazionale e internazionale si esibiranno tra Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini. Tre giorni di musica in cui si alterneranno oltre 100 nomi del panorama attuale. Occhio alle strade chiuse e ai divieti.

COLICO IN CANTINA - Tutto pronto per 'Colico in Cantina 2024': un viaggio enogastronomico tra Lago di Como e Valtellina. La Pro loco Colico e il Comitato organizzativo Colico in Cantina sono lieti di annunciare l'undicesima edizione dell'evento enogastronomico più atteso dell'estate colichese, in programma per sabato 15, venerdì 21 e sabato 22 giugno nella suggestiva frazione di Villatico. Due i giri in programma, dedicati rispettivamente a Lago di Como e Valtellina.

SPETTACOLO 'EMIGRANTI' - La rassegna "I Luoghi dell’Adda", organizzata da Teatro Invito, fa tappa nell’incantevole scenario di Varenna con lo spettacolo itinerante "Emigranti", portato in scena dalla compagnia Faber Teatro. L’appuntamento è in programma domenica 16 giugno, alle ore 18, nella centralissima piazza San Giorgio dove gli attori e musicisti Francesco Micca, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano, Marco Andorno, Paola Bordignon e Sebastiano Amadio coinvolgeranno il pubblico in un’esperienza avvincente.

ESTATE A TEATRO - Ritorna "E… state a teatro", la rassegna di 5 spettacoli che andrà in scena nei mesi di giugno e luglio al cineteatro San Pio X di Carenno. Appuntamento al 15 giugno alle 21 con la compagnia teatrale Le Gocce di Civate e il loro ultimo lavoro dal titolo “Appuntamento alle otto”, tratto da “Il letto ovale” di Ray Cooney e John Chapman.

Eventi a Lecco e cinema

Inoltre, da non perdere:

EVENTI LECCHESI IN ESTATE - Gli eventi a Lecco nel periodo primavera/estate.

CINEMA - Tutti i film in programma nelle sale e all'aperto a Lecco e provincia durante il weekend e fino a mercoledì.

Attività all'aria aperta

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.