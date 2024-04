Mangiare, camminare e divertirsi: i 5 consigli per un weekend memorabile

Fine settimana all'insegna del meteo variabile. Non mancheranno però nel territorio eventi e possibilità di svolgere attività di ogni genere. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 19 aprile 2024 a domenica 21 aprile 2024 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

I nostri 5 consigli

RUOTA PANORAMICA A COLICO - Dal 22 marzo al 19 maggio torna a Colico la splendida ruota panoramica, adatta a grandi e piccini, dalla cui cima il Lago di Como risulta ancora più bello.

CAMMINATA STOP LEUCEMIA - Torna la camminata della solidarietà "Stop leucemia" degli alpini di Calolzio. L'appuntamento è in programma per domenica 21 aprile all'insegna del motto "Vieni anche tu! Insieme si vince".

MOTOR STREET FOOD - Il conto alla rovescia è iniziato! Il Tour di Motor Street Food farà ritorno a Olginate per il terzo anno consecutivo, promettendo un weekend emozionante e pieno di sorprese per tutti gli amanti del cibo di strada e dell'adrenalina. L'evento si terrà nei giorni 19, 20 e 21 aprile presso area camper piazza 18 Agosto 1909.

VALTELLINA VS BRIANZA - Dal 19 al 21 aprile Tipico Eventi, in collaborazione con Mastersciatt, arriva per la prima volta a Bulciago con il nuovissimo format 'Festival Valtellina vs Brianza', l’evento dedicato alle specialità culinarie del nord Italia.

COMO FUN - Nuova edizione di Como Fun, l'evento dedicato al mondo del fumetto e della cultura pop per appassionati di ogni età. Presente tra gli ospiti anche Maccio Capatonda.

Qui gli eventi a Lecco nel periodo primavera/estate. Sempre possibile anche recarsi al cinema per gustarsi un bel film di prima visione nel Lecchese.

Attività all'aria aperta

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide. È, come sempre, possibile segnalarci nuovi eventi (clicca qui) e, se siete on the road e volete mangiare fuori casa, consultare la nostra Ristoguida con i ristoranti del territorio.