Lago, montagna, concerti e manifestazioni: guida a un super weekend

Il weeekend sarà gradevole dal punto di vista meteorologico, con temperature in calo. Gli appuntamenti da seguire nel territorio saranno come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 19 luglio 2024 a domenica 21 luglio a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

LECCO JAZZ FESTIVAL - Nuovo anno, nuove sfumature per il Lecco Jazz Festival! L'estate 2024 porta con sé la nona edizione del Festival lecchese dedicato all'irresistibile mondo della musica jazz: un appuntamento che, ancora una volta, si rinnova sotto diversi punti di vista. Il lungo fine settimana targato LJF avrà inizio eccezionalmente mercoledì 17 luglio, e ci accompagnerà sino a domenica 21 con apertura e chiusura in un contesto unico: la Lake Arena, palcoscenico fluttuante sull'acqua del Lario dove si esibirà, in particolare, Paolo Fresu con uno speciale omaggio a David Bowie.

REMADA - Ènuovamente tempo di Remada. La manifestazione non competitiva per imbarcazioni a remi o a pagaia organizzata dal Centro sport Abbadia Lariana con il patrocinio dell'Amministrazioe comunale si svolgerà domenica 21 luglio con partenza e arrivo nelle acque del Parco Ulisse Guzzi, come vuole la tradizione.

RAPPRESENTAZIONE STORICA - Rappresentazione storica in costume seicenteschi domenica 21 luglio a Colico. L'appuntamento è in piazza Garibaldi con inizio alle 20.30: protagonista sarà il gruppo Corte del Drago, che metterà in scena 'El Tercio Viejo - Il destino di un guerriero'.

A COLICO ARRIVA IL TRENINO - Scoprire Colico a bordo del trenino panoramico con partenza dalla centralissima Piazza Garibaldi è la novità dell'estate 2024. Un'esperienza divertente per grandi e piccoli per scoprire il territorio in modo originale.

CELLFEST - Classica parte quest’anno da dove si era fermata nella precedente edizione, ovvero dal CELLOFest, una serie di eventi dedicati al violoncello, guardato e vissuto in molteplici sfaccettature.

EVENTI LECCHESI IN ESTATE - Gli eventi a Lecco nel periodo primavera/estate.

CINEMA - Tutti i film in programma nelle sale e all'aperto a Lecco e provincia durante il weekend e fino a mercoledì.

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.