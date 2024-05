Street food, Resegup e Notti bianche: i 10 consigli per un weekend senza sosta

Sabato sarà una bella giornata dal punto di vista meteorologico, la domenica un po' meno. Gli eventi di cui godere non mancheranno nel territorio. Qui, di seguito, una mini-guida agli eventi in programma da venerdì 31 maggio 2024 a domenica 2 giugno a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

I nostri consigli

TRIBUTO A GHISLANZONI - La Provincia di Lecco, in occasione del bicentenario della nascita di Antonio Ghislanzoni (Lecco, 1824-Caprino Bergamasco, 1893), ospita a Villa Monastero di Varenna alcune iniziative che mettono in luce il contributo più originale offerto all'esperienza culturale e artistica italiana del secondo Ottocento dal letterato di origine lecchese.

RESEGUP - Sabato 1 giugno si corre l'attesissima Resegup: tutto esaurito, ma lo spettacolo per le vie di Lecco e i sentieri montani è imperdibile.

NOTTE BIANCA A CALOLZIO - Fra sabato e domenica la decima edizione della Notte Bianca di Calolzio - organizzata da Confcommercio Lecco- Zona Valle San Martino e dalla Associazione Valle San Martino Eventi, con il patrocinio del Comune di Calolzio - porta con sè diverse novità.

ALICE IL PIANO VOLANTE - Entra in un mondo dove la magia della musica e l’illusione si fondono in un’esperienza straordinaria: Alice & il Piano Volante.

RIEVOCAZIONE AL FORTE - Nel primo weekend di giugno la batteria corazzata della Prima guerra mondiale meglio conservata d'Europa, gestita dal Museo della Guerra Bianca in Adamello, ospiterà una rievocazione storica dal titolo 'Il Forte chiama, Anarti risponde' che riporterà la struttura in pieno 1915, rendendo possibile, per i visitatori, compiere un salto indietro di oltre 100 anni.

STREET FOOD SUL LUNGOLAGO - Dal 31 maggio al 2 giugno Tipico Eventi torna sul magico lungolago di Lecco con il gustosissimo Street Food Festival. Una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare ai propri ospiti l’esperienza culinaria più svariata di sempre, rimanendo a pochi passi da casa.

STREET FOOD A COLICO - Dal 31 maggio al 2 giugno, Piazza Garibaldi e il Lungolario Polti a Colico ospiteranno la nona edizione dello Street Food Festival, evento organizzato da Promozioni Confesercenti Bergamo.

COL SUP SUL LAGO - Cominciano le escursioni in Sup (elettrico e muscolare) dell'Asd Efoil Experience. Le escursioni e le esperienze in stand up paddle saranno proposte per tutto il corso della bella stagione.

EVENTI LECCHESI IN ESTATE Gli eventi a Lecco nel periodo primavera/estate.

CINEMA Tutti i film in programma nelle sale a Lecco e provincia durante il weekend e fino a mercoledì.

Attività all'aria aperta

Per avere sempre il quadro di cosa fare - escursioni, camminate, gite fuori porta e visite, ovviamente nel rispetto dell'ambiente - proponiamo ai lettori un ampio ventaglio di possibilità riprendendo le nostre apprezzate guide.